https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739799670.html
В России за сутки 15 484 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 15 484 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 04.07.2021
В России за сутки 15 484 человека выздоровели от COVID-19
В РФ за сутки выписаны 15 484 человека после COVID-19, за все время - 5 068 901, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T11:35
2021-07-04T11:35
2021-07-04T11:35
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 15 484 человека после COVID-19, за все время - 5 068 901, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 484 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 068 901", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 5747 человек, в Санкт-Петербурге - 1151, в Подмосковье - 1889.
https://ria.ru/20210702/delta-1739622815.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки 15 484 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 15 484 человека выздоровели от COVID-19