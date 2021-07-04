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В Уфе хоровод поставил мировой рекорд
В Уфе хоровод поставил мировой рекорд - РИА Новости, 04.07.2021
В Уфе хоровод поставил мировой рекорд
Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран стал мировым рекордом, заявил главный редактор Книги рекордов РФ... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T20:16
2021-07-04T20:16
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УФА, 4 июл - РИА Новости. Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран стал мировым рекордом, заявил главный редактор Книги рекордов РФ Станислав Коненко.В Уфе с 3 по 10 июля проходит шестая Всемирная фольклориада, власти подчеркивали, что на ней соблюдаются все санитарные нормы из-за коронавируса.В воскресенье в Уфе прошёл костюмированный парад участников фестиваля. Шествие прошло по улице Заки Валиди от театра имени Мажита Гафури до Конгресс-холла, передаёт корреспондент РИА Новости. На амфитеатре участники устроили масштабный хоровод в формате "круг в круге"."Хоровод участников VI Всемирной фольклориады официально стал мировым рекордом", - объявил со сцены главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.По его словам, в хороводе дружбы участвовали представители 57 стран, более 2700 человек 71 национальности.
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россия, республика башкортостан, уфа, общество
В Уфе хоровод поставил мировой рекорд
20:16 04.07.2021
 
© Фото : Официальный сайт Всемирной фольклориады Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран
Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : Официальный сайт Всемирной фольклориады

В Уфе хоровод участников Всемирной фольклориады поставил мировой рекорд

Читать ria.ru в
УФА, 4 июл - РИА Новости. Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран стал мировым рекордом, заявил главный редактор Книги рекордов РФ Станислав Коненко.
В Уфе с 3 по 10 июля проходит шестая Всемирная фольклориада, власти подчеркивали, что на ней соблюдаются все санитарные нормы из-за коронавируса.
В воскресенье в Уфе прошёл костюмированный парад участников фестиваля. Шествие прошло по улице Заки Валиди от театра имени Мажита Гафури до Конгресс-холла, передаёт корреспондент РИА Новости. На амфитеатре участники устроили масштабный хоровод в формате "круг в круге".
"Хоровод участников VI Всемирной фольклориады официально стал мировым рекордом", - объявил со сцены главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.
По его словам, в хороводе дружбы участвовали представители 57 стран, более 2700 человек 71 национальности.
© Фото : Официальный сайт Всемирной фольклориады Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран
Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : Официальный сайт Всемирной фольклориады
Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран
 
РоссияРеспублика БашкортостанУфаОбщество
 
 
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