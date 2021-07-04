https://ria.ru/20210704/khorovod-1739841903.html

В Уфе хоровод поставил мировой рекорд

В Уфе хоровод поставил мировой рекорд - РИА Новости, 04.07.2021

В Уфе хоровод поставил мировой рекорд

Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран стал мировым рекордом, заявил главный редактор Книги рекордов РФ... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T20:16

2021-07-04T20:16

2021-07-04T20:16

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республика башкортостан

уфа

общество

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УФА, 4 июл - РИА Новости. Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран стал мировым рекордом, заявил главный редактор Книги рекордов РФ Станислав Коненко.В Уфе с 3 по 10 июля проходит шестая Всемирная фольклориада, власти подчеркивали, что на ней соблюдаются все санитарные нормы из-за коронавируса.В воскресенье в Уфе прошёл костюмированный парад участников фестиваля. Шествие прошло по улице Заки Валиди от театра имени Мажита Гафури до Конгресс-холла, передаёт корреспондент РИА Новости. На амфитеатре участники устроили масштабный хоровод в формате "круг в круге"."Хоровод участников VI Всемирной фольклориады официально стал мировым рекордом", - объявил со сцены главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.По его словам, в хороводе дружбы участвовали представители 57 стран, более 2700 человек 71 национальности.

россия

республика башкортостан

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика башкортостан, уфа, общество