https://ria.ru/20210704/khorovod-1739841903.html
В Уфе хоровод поставил мировой рекорд
В Уфе хоровод поставил мировой рекорд - РИА Новости, 04.07.2021
В Уфе хоровод поставил мировой рекорд
Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран стал мировым рекордом, заявил главный редактор Книги рекордов РФ... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T20:16
2021-07-04T20:16
2021-07-04T20:16
россия
республика башкортостан
уфа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739841681_0:2:960:542_1920x0_80_0_0_d4484839888661537954de2b531d3f04.jpg
УФА, 4 июл - РИА Новости. Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе с участием представителей 57 стран стал мировым рекордом, заявил главный редактор Книги рекордов РФ Станислав Коненко.В Уфе с 3 по 10 июля проходит шестая Всемирная фольклориада, власти подчеркивали, что на ней соблюдаются все санитарные нормы из-за коронавируса.В воскресенье в Уфе прошёл костюмированный парад участников фестиваля. Шествие прошло по улице Заки Валиди от театра имени Мажита Гафури до Конгресс-холла, передаёт корреспондент РИА Новости. На амфитеатре участники устроили масштабный хоровод в формате "круг в круге"."Хоровод участников VI Всемирной фольклориады официально стал мировым рекордом", - объявил со сцены главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.По его словам, в хороводе дружбы участвовали представители 57 стран, более 2700 человек 71 национальности.
россия
республика башкортостан
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739841681_118:0:843:544_1920x0_80_0_0_e99f0c2d9ae7e9759bee709c79619d6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика башкортостан, уфа, общество
В Уфе хоровод поставил мировой рекорд
В Уфе хоровод участников Всемирной фольклориады поставил мировой рекорд
УФА, 4 июл - РИА Новости.
Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе
с участием представителей 57 стран стал мировым рекордом, заявил главный редактор Книги рекордов РФ Станислав Коненко.
В Уфе с 3 по 10 июля проходит шестая Всемирная фольклориада, власти подчеркивали, что на ней соблюдаются все санитарные нормы из-за коронавируса.
В воскресенье в Уфе прошёл костюмированный парад участников фестиваля. Шествие прошло по улице Заки Валиди от театра имени Мажита Гафури до Конгресс-холла, передаёт корреспондент РИА Новости. На амфитеатре участники устроили масштабный хоровод в формате "круг в круге".
"Хоровод участников VI Всемирной фольклориады официально стал мировым рекордом", - объявил со сцены главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.
По его словам, в хороводе дружбы участвовали представители 57 стран, более 2700 человек 71 национальности.