https://ria.ru/20210704/kamera-1739785736.html
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука - РИА Новости, 04.07.2021
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
Руководитель SMM-отдела "ТОК-медиа" Евгений Кочергин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", как мошенники могут получить данные банковской карты через РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T07:03
2021-07-04T07:03
2021-07-04T07:03
евгений кочергин
россия
технологии
общество
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"Вы никогда не узнаете": россиян предупредили о слежке через смартфоны и ноутбуки
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Руководитель SMM-отдела "ТОК-медиа" Евгений Кочергин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", как мошенники могут получить данные банковской карты через камеру ноутбука.Эксперт отметил, что получить доступ к чужому устройству очень просто, и рассказал, как сам, будучи подростком, через специальные программы подключался к взломанным вебкамерам ноутбуков других людей.Эксперт добавил, что сам всегда заклеивает камеру на своей технике.Кроме того, Кочергин объяснил, что если компьютер уже заражен вредоносной программой и к нему получили доступ, то его либо нужно отдавать программистам и полностью сканировать, либо переустанавливать систему.
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/moshenniki-1739478989.html
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евгений кочергин, россия, технологии, общество
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
Эксперт Кочергин рассказал, как мошенники могут получить данные карты через камеру ноутбука