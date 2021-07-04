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Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука - РИА Новости, 04.07.2021
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
Руководитель SMM-отдела "ТОК-медиа" Евгений Кочергин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", как мошенники могут получить данные банковской карты через РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T07:03
2021-07-04T07:03
евгений кочергин
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Руководитель SMM-отдела "ТОК-медиа" Евгений Кочергин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", как мошенники могут получить данные банковской карты через камеру ноутбука.Эксперт отметил, что получить доступ к чужому устройству очень просто, и рассказал, как сам, будучи подростком, через специальные программы подключался к взломанным вебкамерам ноутбуков других людей.Эксперт добавил, что сам всегда заклеивает камеру на своей технике.Кроме того, Кочергин объяснил, что если компьютер уже заражен вредоносной программой и к нему получили доступ, то его либо нужно отдавать программистам и полностью сканировать, либо переустанавливать систему.
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евгений кочергин, россия, технологии, общество
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
07:03 04.07.2021
 
© Fotolia / alimyakubovПокупки в интернете
Покупки в интернете - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Fotolia / alimyakubov

Эксперт Кочергин рассказал, как мошенники могут получить данные карты через камеру ноутбука

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Руководитель SMM-отдела "ТОК-медиа" Евгений Кочергин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", как мошенники могут получить данные банковской карты через камеру ноутбука.
Эксперт отметил, что получить доступ к чужому устройству очень просто, и рассказал, как сам, будучи подростком, через специальные программы подключался к взломанным вебкамерам ноутбуков других людей.
"Это было настолько доступно и просто. Получить доступ к компьютеру, в принципе, несложно. Если вы воспользовались флешкой с троянским вирусом, могут получить доступ к вашему компьютеру, и вы никогда не узнаете, пока не начнут шантажировать. Вы обычно за компьютером расплачиваетесь картой, вводите данные, этой картой начинаете крутить перед лицом, смотреть CVС-код", — сказал Кочергин.
Эксперт добавил, что сам всегда заклеивает камеру на своей технике.
Кроме того, Кочергин объяснил, что если компьютер уже заражен вредоносной программой и к нему получили доступ, то его либо нужно отдавать программистам и полностью сканировать, либо переустанавливать систему.
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