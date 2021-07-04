https://ria.ru/20210704/kamera-1739785736.html

Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука

Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука - РИА Новости, 04.07.2021

Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука

Руководитель SMM-отдела "ТОК-медиа" Евгений Кочергин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", как мошенники могут получить данные банковской карты через РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T07:03

2021-07-04T07:03

2021-07-04T07:03

евгений кочергин

россия

технологии

общество

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"Вы никогда не узнаете": россиян предупредили о слежке через смартфоны и ноутбуки

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Руководитель SMM-отдела "ТОК-медиа" Евгений Кочергин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", как мошенники могут получить данные банковской карты через камеру ноутбука.Эксперт отметил, что получить доступ к чужому устройству очень просто, и рассказал, как сам, будучи подростком, через специальные программы подключался к взломанным вебкамерам ноутбуков других людей.Эксперт добавил, что сам всегда заклеивает камеру на своей технике.Кроме того, Кочергин объяснил, что если компьютер уже заражен вредоносной программой и к нему получили доступ, то его либо нужно отдавать программистам и полностью сканировать, либо переустанавливать систему.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/moshenniki-1739478989.html

россия

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2021

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евгений кочергин, россия, технологии, общество