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Беннет объяснил, почему 20 израильтян сняли с рейса в Россию

Беннет объяснил, почему 20 израильтян сняли с рейса в Россию - РИА Новости, 04.07.2021

Беннет объяснил, почему 20 израильтян сняли с рейса в Россию

Граждане, пытавшиеся вылететь из Израиля в "красные" по эпидемиологической ситуации страны без спецразрешений, были удалены с бортов самолётов, заявил... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T18:00

2021-07-04T18:00

2021-07-04T18:00

туризм

нафтали беннет

коронавирус covid-19

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Граждане, пытавшиеся вылететь из Израиля в "красные" по эпидемиологической ситуации страны без спецразрешений, были удалены с бортов самолётов, заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.Ранее сообщалось, что власти Израиля сняли с рейса в Россию более 20 граждан, пытавшихся вылететь в РФ без разрешения специальной комиссии, которое отныне требуется для посещения стран, внесенных еврейским государством в так называемую "красную" зону по ситуации с коронавирусом.В понедельник Израиль продлил запрет на посещение шести стран с высоким уровнем заболеваемости до 11 июля. Посещение России, Аргентины, Бразилии, ЮАР, Мексики и Индии без разрешения специальной комиссии считается уголовным и административным правонарушением и наказывается штрафом в размере 5000 шекелей (более 1,5 тысячи долларов).Контроль за выполнением этих требований возложен на полицию и управление народонаселения и миграции.Кроме того, с 29 июня каждый вылетающий за границу израильтянин старше 16 лет обязан заполнить и подписать декларацию о том, что не будет посещать страны, запрещенные инструкцией минздрава, или предоставить разрешение комиссии по исключительным случаям на посещение им этой страны. Допускать на борт самолета пассажира без подобной декларации авиакомпаниям запрещено.С марта 2020 года Израиль был полностью закрыт для иностранных туристов, с мая в страну разрешено прибывать небольшому числу организованных групп привитых туристов из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, с 1 августа власти планируют разрешить посещение страны индивидуальным туристам, имеющим сертификат о вакцинации, из списка стран, утвержденным минздравом страны.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нафтали беннет, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, израиль