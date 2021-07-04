Беннет объяснил, почему 20 израильтян сняли с рейса в Россию
Премьер Израиля Беннет объяснил, почему 20 человек сняли с рейса в Россию
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Граждане, пытавшиеся вылететь из Израиля в "красные" по эпидемиологической ситуации страны без спецразрешений, были удалены с бортов самолётов, заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
"Полет в "красную" страну возможен только с разрешением, и я сообщаю, что люди, которые пытались уклониться от этого, были удалены с бортов самолетов", - сказал Беннет перед началом еженедельного заседания кабинета министров.
В понедельник Израиль продлил запрет на посещение шести стран с высоким уровнем заболеваемости до 11 июля. Посещение России, Аргентины, Бразилии, ЮАР, Мексики и Индии без разрешения специальной комиссии считается уголовным и административным правонарушением и наказывается штрафом в размере 5000 шекелей (более 1,5 тысячи долларов).
Контроль за выполнением этих требований возложен на полицию и управление народонаселения и миграции.
Кроме того, с 29 июня каждый вылетающий за границу израильтянин старше 16 лет обязан заполнить и подписать декларацию о том, что не будет посещать страны, запрещенные инструкцией минздрава, или предоставить разрешение комиссии по исключительным случаям на посещение им этой страны. Допускать на борт самолета пассажира без подобной декларации авиакомпаниям запрещено.
С марта 2020 года Израиль был полностью закрыт для иностранных туристов, с мая в страну разрешено прибывать небольшому числу организованных групп привитых туристов из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, с 1 августа власти планируют разрешить посещение страны индивидуальным туристам, имеющим сертификат о вакцинации, из списка стран, утвержденным минздравом страны.