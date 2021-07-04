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В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина - РИА Новости, 04.07.2021
В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
Житель Омской области погиб, спасая трёх тонущих девочек в реке Иртыш, лишь одну из них удалось спасти, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T07:58
2021-07-04T07:58
2021-07-04T07:58
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иртыш (река)
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Житель Омской области погиб, спасая трёх тонущих девочек в реке Иртыш, лишь одну из них удалось спасти, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, трагедия произошла на диком пляже, где нет табличек и указателей о том, что купаться запрещено. Кроме того, на участке, где утонули несовершеннолетние и мужчина, есть донные ямы."Должностными лицами муниципалитета не в полном объеме принимались меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде", - считают в прокуратуре Омской области.Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело по статьям 109, 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, халатность).
https://ria.ru/20210703/telo-1739737000.html
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россия, иртыш (река), следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия
В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
В Омской области в реке Иртыш утонули две девочки и спасавший их мужчина