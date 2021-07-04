https://ria.ru/20210704/irtysh-1739786962.html

В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина

В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина - РИА Новости, 04.07.2021

В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина

Житель Омской области погиб, спасая трёх тонущих девочек в реке Иртыш, лишь одну из них удалось спасти, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T07:58

2021-07-04T07:58

2021-07-04T07:58

россия

иртыш (река)

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

омск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/140982/13/1409821389_0:40:1300:771_1920x0_80_0_0_9fa362141328e216fa81ba98f5a14f25.jpg

ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Житель Омской области погиб, спасая трёх тонущих девочек в реке Иртыш, лишь одну из них удалось спасти, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, трагедия произошла на диком пляже, где нет табличек и указателей о том, что купаться запрещено. Кроме того, на участке, где утонули несовершеннолетние и мужчина, есть донные ямы."Должностными лицами муниципалитета не в полном объеме принимались меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде", - считают в прокуратуре Омской области.Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело по статьям 109, 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, халатность).

https://ria.ru/20210703/telo-1739737000.html

россия

иртыш (река)

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иртыш (река), следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия