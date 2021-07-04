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В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина - РИА Новости, 04.07.2021
В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
Житель Омской области погиб, спасая трёх тонущих девочек в реке Иртыш, лишь одну из них удалось спасти, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T07:58
2021-07-04T07:58
россия
иртыш (река)
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Житель Омской области погиб, спасая трёх тонущих девочек в реке Иртыш, лишь одну из них удалось спасти, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, трагедия произошла на диком пляже, где нет табличек и указателей о том, что купаться запрещено. Кроме того, на участке, где утонули несовершеннолетние и мужчина, есть донные ямы."Должностными лицами муниципалитета не в полном объеме принимались меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде", - считают в прокуратуре Омской области.Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело по статьям 109, 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, халатность).
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россия, иртыш (река), следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия
В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
07:58 04.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМост 60-летия Победы через реку Иртыш в городе Омске
Мост 60-летия Победы через реку Иртыш в городе Омске - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Омской области в реке Иртыш утонули две девочки и спасавший их мужчина

Читать ria.ru в
ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Житель Омской области погиб, спасая трёх тонущих девочек в реке Иртыш, лишь одну из них удалось спасти, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"По предварительным данным, 3 июля 2021 года в селе Троицкое на берегу реки трое несовершеннолетних начали тонуть, одну из которых спас отдыхавший 32-летний мужчина. В результате происшествия двое девочек и мужчина утонули", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Омской области.
По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, трагедия произошла на диком пляже, где нет табличек и указателей о том, что купаться запрещено. Кроме того, на участке, где утонули несовершеннолетние и мужчина, есть донные ямы.
"Должностными лицами муниципалитета не в полном объеме принимались меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде", - считают в прокуратуре Омской области.
Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело по статьям 109, 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, халатность).
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РоссияИртыш (река)Следственный комитет России (СК РФ)Омская областьОмскПроисшествия
 
 
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