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Туризм
https://ria.ru/20210704/indoneziya-1739831962.html
Российское посольство разъяснило правила въезда в Индонезию
Российское посольство разъяснило правила въезда в Индонезию - РИА Новости, 04.07.2021
Российское посольство разъяснило правила въезда в Индонезию
Посольство России в Джакарте разъяснило правила въезда для иностранцев в Индонезию: необходимы виза, полная вакцинация от коронавируса и отрицательный ПЦР-тест, РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T18:15
2021-07-04T18:15
туризм
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Посольство России в Джакарте разъяснило правила въезда для иностранцев в Индонезию: необходимы виза, полная вакцинация от коронавируса и отрицательный ПЦР-тест, по прилету придется пройти восьмидневный карантин.Ранее российская дипмиссия информировала, что в Индонезию могут въехать только иностранцы с разрешением на временное проживание (KITAS/KITAP) и аккредитованные в Индонезии сотрудники дипломатических миссий, а также иностранцы, которые являются владельцами карт деловых поездок АТЭС, держатели виз, выданных по запросам индонезийских органов, жители приграничных с Индонезией районов Малайзии, Восточного Тимора и Папуа-Новой Гвинеи, а также граждане и постоянно проживающие в странах, с которыми Индонезия подписала соглашения об установлении "коридоров для поездок" (к таковым относятся ОАЭ, КНР, Южная Корея и Сингапур). Отмечалось, что Индонезия продлила запрет на посещение страны на основании виз по прибытии и в целях туризма."Поступили уточнения о порядке влета в Индонезию. С 6 июля влет возможен только обладателям виз, которые также имеют сертификат о полной вакцинации (двумя дозами) и отрицательный ПЦР-тест, сроком действия не более 48 часов. По прилёту - карантин на восемь дней", - говорится в сообщении российской дипмиссии в соцсети Facebook. Не уточняется, касаются ли новые правила привитых российской вакциной "Спутник V".Отмечается, что все иностранцы, чей тест на коронавирус по прилету в Индонезию окажется положительным, помещаются в больницу или ковидный отель за свой счёт на две недели.Чрезвычайный режим ограничения общественной активности введен на многих территориях Индонезии с 3 по 20 июля. В Индонезии, стране с 270-миллионным населением, с момента начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией 2 203 108 человек, выздоровели 1 890 287 человек, скончались 58 995 человек. Сейчас страна борется с новой вспышкой инфекции, начавшейся в июне.К началу июля в Индонезии использованы для вакцинации более 42 миллиона доз вакцин, иммунизировано около 7,9% населения.
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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, восточный тимор, малайзия, индонезия
Российское посольство разъяснило правила въезда в Индонезию
18:15 04.07.2021
 
CC BY 2.0 / Michael Day / Kelimutu Eastern CraterВулкан Келимуту с тремя кратерными озерами в Индонезии
Вулкан Келимуту с тремя кратерными озерами в Индонезии - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
CC BY 2.0 / Michael Day / Kelimutu Eastern Crater

Российское посольство разъяснило правила въезда в Индонезию

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Посольство России в Джакарте разъяснило правила въезда для иностранцев в Индонезию: необходимы виза, полная вакцинация от коронавируса и отрицательный ПЦР-тест, по прилету придется пройти восьмидневный карантин.
Ранее российская дипмиссия информировала, что в Индонезию могут въехать только иностранцы с разрешением на временное проживание (KITAS/KITAP) и аккредитованные в Индонезии сотрудники дипломатических миссий, а также иностранцы, которые являются владельцами карт деловых поездок АТЭС, держатели виз, выданных по запросам индонезийских органов, жители приграничных с Индонезией районов Малайзии, Восточного Тимора и Папуа-Новой Гвинеи, а также граждане и постоянно проживающие в странах, с которыми Индонезия подписала соглашения об установлении "коридоров для поездок" (к таковым относятся ОАЭ, КНР, Южная Корея и Сингапур). Отмечалось, что Индонезия продлила запрет на посещение страны на основании виз по прибытии и в целях туризма.
"Поступили уточнения о порядке влета в Индонезию. С 6 июля влет возможен только обладателям виз, которые также имеют сертификат о полной вакцинации (двумя дозами) и отрицательный ПЦР-тест, сроком действия не более 48 часов. По прилёту - карантин на восемь дней", - говорится в сообщении российской дипмиссии в соцсети Facebook. Не уточняется, касаются ли новые правила привитых российской вакциной "Спутник V".
Отмечается, что все иностранцы, чей тест на коронавирус по прилету в Индонезию окажется положительным, помещаются в больницу или ковидный отель за свой счёт на две недели.
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Чрезвычайный режим ограничения общественной активности введен на многих территориях Индонезии с 3 по 20 июля. В Индонезии, стране с 270-миллионным населением, с момента начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией 2 203 108 человек, выздоровели 1 890 287 человек, скончались 58 995 человек. Сейчас страна борется с новой вспышкой инфекции, начавшейся в июне.
К началу июля в Индонезии использованы для вакцинации более 42 миллиона доз вакцин, иммунизировано около 7,9% населения.
 
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