https://ria.ru/20210704/indoneziya-1739831962.html

Российское посольство разъяснило правила въезда в Индонезию

Российское посольство разъяснило правила въезда в Индонезию - РИА Новости, 04.07.2021

Российское посольство разъяснило правила въезда в Индонезию

Посольство России в Джакарте разъяснило правила въезда для иностранцев в Индонезию: необходимы виза, полная вакцинация от коронавируса и отрицательный ПЦР-тест, РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T18:15

2021-07-04T18:15

2021-07-04T18:15

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Посольство России в Джакарте разъяснило правила въезда для иностранцев в Индонезию: необходимы виза, полная вакцинация от коронавируса и отрицательный ПЦР-тест, по прилету придется пройти восьмидневный карантин.Ранее российская дипмиссия информировала, что в Индонезию могут въехать только иностранцы с разрешением на временное проживание (KITAS/KITAP) и аккредитованные в Индонезии сотрудники дипломатических миссий, а также иностранцы, которые являются владельцами карт деловых поездок АТЭС, держатели виз, выданных по запросам индонезийских органов, жители приграничных с Индонезией районов Малайзии, Восточного Тимора и Папуа-Новой Гвинеи, а также граждане и постоянно проживающие в странах, с которыми Индонезия подписала соглашения об установлении "коридоров для поездок" (к таковым относятся ОАЭ, КНР, Южная Корея и Сингапур). Отмечалось, что Индонезия продлила запрет на посещение страны на основании виз по прибытии и в целях туризма."Поступили уточнения о порядке влета в Индонезию. С 6 июля влет возможен только обладателям виз, которые также имеют сертификат о полной вакцинации (двумя дозами) и отрицательный ПЦР-тест, сроком действия не более 48 часов. По прилёту - карантин на восемь дней", - говорится в сообщении российской дипмиссии в соцсети Facebook. Не уточняется, касаются ли новые правила привитых российской вакциной "Спутник V".Отмечается, что все иностранцы, чей тест на коронавирус по прилету в Индонезию окажется положительным, помещаются в больницу или ковидный отель за свой счёт на две недели.Чрезвычайный режим ограничения общественной активности введен на многих территориях Индонезии с 3 по 20 июля. В Индонезии, стране с 270-миллионным населением, с момента начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией 2 203 108 человек, выздоровели 1 890 287 человек, скончались 58 995 человек. Сейчас страна борется с новой вспышкой инфекции, начавшейся в июне.К началу июля в Индонезии использованы для вакцинации более 42 миллиона доз вакцин, иммунизировано около 7,9% населения.

https://ria.ru/20210702/mavrikiy-1739649293.html

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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, восточный тимор, малайзия, индонезия