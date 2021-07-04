Ханю в Сочи, Валиева — в канадской "мясорубке": анонс этапов Гран-при
Фигуристы
Американский Лас-Вегас, канадский Ванкувер, китайский Чунцин, японская Осака, французский Гренобль и наш Сочи — что может быть общего между этими городами, разбросанными по разным уголкам планеты?
Все просто: их объединяет одно из самых захватывающих спортивных состязаний в мире фигурного катания — турнир серии Гран-при (ISU Grand Prix of Figure Skating series 2021/22), этапы которого пройдут в вышеперечисленных городах с октября по ноябрь этого года.
Итог выступлений спортсменов в разных частях света будет подведен в финале турнира с 9 по 12 декабря в японской Осаке, на который попадут шесть лучших фигуристов, набравших наибольшее количество баллов на двух этапах Гран-при. За победу на одном этапе фигурист получит 15 очков и 18 тысяч долларов призовых, за второе место положено 13 очков и 13 тысяч долларов, за третье место — 11 очков и девять тысяч долларов и так далее.
Буквально на днях прошла жеребьевка турнира, по итогам которой стало известно, кто поедет на соревнования в переливающийся огнями Лас-Вегас, а кто будет выступать в тени пальм на льду тропического Сочи.
Давайте посмотрим, как распределились по этапам наши фигуристы-одиночники, и попробуем спрогнозировать исход первых официальных соревнований у женщин по фигурному катанию в сезоне-2021/22.
I этап, Skate America, Лас-Вегас (США), 22-24 октября
© РИА Новости / Александр Вильф / Максим Богодвид / Александр КондратюкАлександра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына
Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына
Сыграть в рулетку и сорвать джекпот на игровых автоматах фигурнокатательного казино ледовой арены Лас-Вегаса в конце октября постараются Александра Трусова и дебютантки взрослого сезона — Дарья Усачева и Ксения Синицына.
Помешать россиянкам занять весь пьедестал на американском этапе отчаянно попытаются японки Каори Сакамото и Сатоко Мияхара, а также хозяйка соревнований Брэди Теннелл, кореянка Янг Ю и другие менее именитые фигуристки.
Рыжеволосая Русская Ракета, королева квадов Саша Трусова, без сомнений, главная претендентка на золото Skate America 2021.
Такое предположение основывается не только на прошлых заслугах Александры, но еще и на том, что она всегда здорово выступает в начале сезона, а возращение Саши в "Хрустальный" под крылышко Этери Тутберидзе лишь добавило Трусовой бонусных очков в глазах судей, так как она вновь представляет самый сильный и именитый тренерский штаб в мире.
Ну и конечно, главное оружие Александры на любом турнире, которое, к счастью, все еще при ней, — это четверные прыжки, при идеальном исполнении которых (даже необязательно всех заявленных) соперницам остается лишь растерянно наблюдать, как россиянка уходит в очередной мощнейший отрыв по итоговой оценке за обе программы.
Дарья Усачева и Ксения Синицына тоже постараются побороться за самые высокие призовые места, но судьи могут им попридержать оценки, так как дебютантов на первых стартах взрослого сезона традиционно не особо жалуют высокими баллами.
Россию в соревнованиях мужчин-одиночников на американском этапе представят Артур Даниелян и Даниил Самсонов, которые попытаются огрызнуться, соперничая с такими грандами, как американец Нейтан Чен, японец Шома Уно и француз Кевин Эймос.
II этап, Skate Canada, Ванкувер (Канада), 29-31 октября
© РИА Новости / Александр Вильф / Владимир Песня / Максим БогодвидЕлизавета Туктамышева, Камила Валиева, Алена Косторная и Рика Кихира
Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Алена Косторная и Рика Кихира
Через несколько дней после лас-вегасских баталий в канадском Ванкувере пройдет второй этап Гран-при, на котором у женщин-одиночниц, по всем признакам, случится настоящая "мясорубка".
Чемпионка мира — 2015, серебряный призер мирового первенства — 2021 Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы — 2020, победительница финала Гран-при — 2019 Алена Косторная встретятся с главной претенденткой на звание лучшей фигуристки сезона — чемпионкой мира среди юниоров — 2020 Камилой Валиевой.
Добавьте к этой троице россиянок действующую чемпионку Японии Рику Кихиру, чемпионку США Карен Чэн и бывшую юниорку-вундеркинда американку Алису Лю, и становится очевидно, что на канадском этапе волею случая и не без помощи организаторов турнира образовалась фактически "группа смерти".
Но, несмотря на громкие имена участниц, Камила Валиева является главной претенденткой на победу в Ванкувере.
Уж слишком сбалансирован у россиянки технический контент, наполненный элементами ультра-си в обеих программах, плюс невероятная хореографическая подача и уникальная пластика — это делает Валиеву самой опасной соперницей на любом турнире предстоящего сезона.
Более того, предположу, что Камила Валиева в первом для нее взрослом сезоне, даже несмотря на вредность судей по отношению к дебютантам, побьет мировые рекорды по сумме баллов в короткой и произвольных программах и, возможно, это случится уже в Ванкувере.
Также особого внимания на этом этапе заслуживает выступление Алены Косторной, которая просто обязана вместе с командой Тутберидзе возродить в своем техническом арсенале ультра-си элемент тройной аксель, вознесший ее на мировой пьедестал в позапрошлом сезоне, но потом бесследно исчезнувший в застенках академии Евгения Плющенко.
Елизавете Туктамышевой, честно говоря, не очень повезло с жеребьевкой в этом году, так как на обоих этапах Гран-при ледовой императрице придется бороться за золото с Камилой Валиевой.
Главное для Туктамышевой в Ванкувере — это обязательно справиться с тройными акселями в обеих программах и во что бы то ни стало занять призовое место, которое, скорее всего, позволит ей отобраться в финал турнира, так как на втором для нее этапе в Сочи, кроме Валиевой, достойных соперниц практически не будет.
Российские одиночники Макар Игнатов, Евгений Семененко и Александр Самарин в Ванкувере сразятся за медали с лучшим фигуристом планеты Нейтаном Ченом, виртуозом конька американцем Джейсоном Брауном и сильным канадцем Киганом Мессингом.
III этап, Cup of China, Чунцин (Китай), 5-7 ноября
Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова
В китайском мегаполисе Чунцин состоится первое выступление в этом сезоне действующей чемпионки мира россиянки Анны Щербаковой.
Из наших соотечественниц на соревнования в Поднебесной заявлены также Майя Хромых и Софья Самодурова, для которых данный этап станет единственным на турнире Гран-при, что, к сожалению, не дает им возможности побороться за выход в финал (правда, в этой истории есть одна обнадеживающая лазейка, но о ней чуть позже).
Победа Щербаковой в Чунцине практически предопределена.
Помешать Анне выиграть китайский этап попытаются, помимо Хромых и Самодуровой, японка Сатоко Мияхара, американка Брэди Теннелл и парочка талантливых, но не всегда стабильных кореянок.
По большому счету, именно дуэль между ученицами Этери Тутберидзе — Щербаковой и Хромых — станет изюминкой турнира в Чунцине. Так как только Майя Хромых из всех представленных на данном этапе фигуристок обладает четверными прыжками — сальховом и тулупом, которые должны помочь ей навязать борьбу Щербаковой с ее предполагаемыми четверными флипом и лутцем.
В соревнованиях у мужчин Россию представят Михаил Коляда, Петр Гуменник и Дмитрий Алиев, которым из наиболее именитых фигуристов будут противостоять серебряный призер чемпионата мира — 2021 японец Юма Кагияма и китаец Боян Цзинь.
IV этап, NHK Trophy, Токио (Япония), 12-14 ноября
© РИА Новости / Александр Вильф / Максим Богодвид / Александр КондратюкАлександра Трусова, Дарья Усачева и Рика Кихира
Александра Трусова, Дарья Усачева и Рика Кихира
На турнир в столицу Японии поедут только две представительницы России: Александра Трусова и Дарья Усачева, которые до этого уже должны были выяснить между собой отношения на этапе в Лас-Вегасе.
Но не только дуэль россиянок повторится в Токио — там же продолжится их противостояние, начатое на американском этапе, с японкой Каори Сакамото и кореянкой Янг Ю, которые тоже заявлены на японский старт.
К этой звездной компании присоединятся еще японка Рика Кихира и американка Алиса Лю, заочно превращая этап в Японии во второе по зрелищности и составу после Ванкувера соревнование в рамках турнира Гран-при.
По всем предварительным раскладам, в Токио, как и в Лас-Вегасе, должна победить Александра Трусова.
Помешать ученице Тутберидзе выиграть этап может лишь она сама (если не справится с четверными прыжками в произвольной программе), а также феноменальные прокаты ее соперниц: помимо супер-компонетной Усачевой, те же Рика Кихира, Алиса Лю и Янг Ю имеют в своем арсенале элементы ультра-си.
Нашу страну в соревнованиях мужчин-одиночников в Японии представят Макар Игнатов, Даниил Самсонов и Александр Самарин, которым придется побороться за пьедестал с "небожителем" фигурного катания — японцем Юдзуру Ханю, его не менее талантливым соотечественником Шома Уно, а также итальянцем Маттео Ритццо, американцем Винсентом Чжоу и другими фигуристами.
V этап, Internationaux de France, Гренобль (Франция), 19-21 ноября
© РИА Новости / Максим Богодвид / Александр КондратюкАнна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына
Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына
Во французском Гренобле у россиянок Анны Щербаковой, Алены Косторной и Ксении Синицыной будут не самые именитые соперницы, поэтому очень надеемся, что на этом этапе весь пьедестал займут наши спортсменки.
Помешать российскому триумфу во Франции теоретически могут американки Мэрайя Белл и Карен Чен, а также японка Вакаба Хигути — согласитесь, не самые (на данный момент) грозные имена в фигурном катании. Поэтому, скорее всего, основная борьба развернется за третье место, на которое, очень хочется надеяться, будет претендовать Ксения Синицына.
Победить в Гренобле без особых проблем должна Анна Щербакова.
Навязать борьбу действующей чемпионке теоретически способна Алена Косторная. И, предвкушая очередное очное противостояние между двумя ученицами Этери Тутберидзе (как в старые добрые времена конкуренции ТЩК — Трусовой, Щербаковой и Косторной), можно смело рассчитывать на то, что оно станет главным украшением французского этапа Гран-при.
У мужчин от России в Гренобль поедут Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Андрей Мозалев, которые сразятся за медали этапа Гран-при с хозяином турнира Кевином Эймосом, японцем Юмой Кагияма, канадцем Киганом Мессингом, американцем Джейсоном Брауном.
VI этап, Rostelecom Cup, Сочи (Россия), 26-28 ноября
© РИА Новости / Александр Вильф / Владимир Песня Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Элизабет Турсынбаева
Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Элизабет Турсынбаева
На лед тропическо-олимпийского Сочи от нашей страны выйдут Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.
Навязать борьбу россиянкам попытается фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (еще одна талантливая ученица Этери Тутберидзе), которая после серебряного триумфа на чемпионате мира — 2019 практически нигде больше не выступала, а также американка Мэрайя Белл.
Состав участниц на этапе в Сочи не самый представительный, поэтому золото Валиевой и серебро Туктамышевой на данном старте более чем реально.
Главное в этой ситуации — ни Камиле, ни Елизавете ни в коем случае не дрогнуть, так как призовые места в Сочи теоретически должны обеспечить им участие в финале Гран-при в Осаке.
Вообще, зрителям сочинского этапа Гран-при очень повезло: помимо выступлений мировых звезд женского фигурного катания — Туктамышевой и Валиевой, на турнире у мужчин-одиночников они смогут увидеть, как лучшие фигуристы России Михаил Коляда и Евгений Семененко будут соперничать с грандиозным японцем Юдзуру Ханю.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа
Предстоящее явление Ханю российскому народу — это яркое и крайне редкое событие, которое должно обеспечить настоящий ажиотаж и аншлаг на соревнованиях мужчин в Сочи (в городе, в котором японец в 2014 году уже праздновал триумф, тогда он завоевал олимпийское золото).
"Винни-Пухами", скорее всего, сочинцам и гостям черноморского курорта заранее закупаться не стоит, так как бросать на лед подарки в настоящее ковидное время запрещено, а вот посетить выступления японца крайне рекомендуется, ведь еще одного такого шанса увидеть Юдзуру Ханю на турнире в России с большой вероятностью не будет.
Семь… девять(!) россиянок на шесть путевок в финал
Кто из фигуристок попадет в финал Гран-при, который состоится в японской Осаке в начале декабря, мы узнаем сразу после сочинского этапа.
В настоящий момент имеется хоть и предварительный, но очень воодушевляющий для нас расклад перед итоговым турниром: на шесть мест в финале одновременно претендуют семь сильнейших одиночниц из России — Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Камила Валиева, Алена Косторная, Дарья Усачева и Ксения Синицына.
Теоретически даже Майя Хромых и Софья Самодурова могут побороться за путевку в финал, несмотря на то, что они заявлены лишь на один этап Гран-при.
Этот шанс нашим фигуристкам может предоставить Федерация фигурного катания России, если она осчастливит Хромых или Самодурову квотой на участие в сочинском турнире, пока данная квота свободна. Такой же вариант возможен и с российскими одиночниками Петром Гуменником и Андреем Мозалевым, которые тоже были заявлены лишь на один этап Гран-при.
Конечно, есть еще амбициозные японки, воздушные кореянки и настырные американки, которые обязательно попытаются навязать россиянкам борьбу и отчаянно станут сражаться за путевки в финал, но в этом году, как никогда раньше, вполне возможен такой вариант развития событий, что в Осаке, в финале Гран-при 2021, выступят только наши фигуристки, — вот это будет феерия!
Так что, уважаемые болельщики, запасайтесь попкорном, носовыми платками и успокоительным чаем — нас ждет очередной захватывающий сезон-блокбастер в фигурном катании, который обязательно подарит всем нам ни с чем не сравнимые эмоции.