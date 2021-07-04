https://ria.ru/20210704/figuristy-1739751289.html

Ханю в Сочи, Валиева — в канадской "мясорубке": анонс этапов Гран-при

Ханю в Сочи, Валиева — в канадской "мясорубке": анонс этапов Гран-при - РИА Новости, 04.07.2021

Ханю в Сочи, Валиева — в канадской "мясорубке": анонс этапов Гран-при

Американский Лас-Вегас, канадский Ванкувер, китайский Чунцин, японская Осака, французский Гренобль и наш Сочи — что может быть общего между этими городами,... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T08:00

2021-07-04T08:00

2021-07-04T08:00

камила валиева

софья самодурова

алена косторная

ксения синицына

юдзуру ханю

александра трусова

этери тутберидзе

михаил коляда

елизавета туктамышева

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Американский Лас-Вегас, канадский Ванкувер, китайский Чунцин, японская Осака, французский Гренобль и наш Сочи — что может быть общего между этими городами, разбросанными по разным уголкам планеты? Все просто: их объединяет одно из самых захватывающих спортивных состязаний в мире фигурного катания — турнир серии Гран-при (ISU Grand Prix of Figure Skating series 2021/22), этапы которого пройдут в вышеперечисленных городах с октября по ноябрь этого года.Итог выступлений спортсменов в разных частях света будет подведен в финале турнира с 9 по 12 декабря в японской Осаке, на который попадут шесть лучших фигуристов, набравших наибольшее количество баллов на двух этапах Гран-при. За победу на одном этапе фигурист получит 15 очков и 18 тысяч долларов призовых, за второе место положено 13 очков и 13 тысяч долларов, за третье место — 11 очков и девять тысяч долларов и так далее.Буквально на днях прошла жеребьевка турнира, по итогам которой стало известно, кто поедет на соревнования в переливающийся огнями Лас-Вегас, а кто будет выступать в тени пальм на льду тропического Сочи. Давайте посмотрим, как распределились по этапам наши фигуристы-одиночники, и попробуем спрогнозировать исход первых официальных соревнований у женщин по фигурному катанию в сезоне-2021/22.I этап, Skate America, Лас-Вегас (США), 22-24 октябряСыграть в рулетку и сорвать джекпот на игровых автоматах фигурнокатательного казино ледовой арены Лас-Вегаса в конце октября постараются Александра Трусова и дебютантки взрослого сезона — Дарья Усачева и Ксения Синицына.Помешать россиянкам занять весь пьедестал на американском этапе отчаянно попытаются японки Каори Сакамото и Сатоко Мияхара, а также хозяйка соревнований Брэди Теннелл, кореянка Янг Ю и другие менее именитые фигуристки.Рыжеволосая Русская Ракета, королева квадов Саша Трусова, без сомнений, главная претендентка на золото Skate America 2021. Такое предположение основывается не только на прошлых заслугах Александры, но еще и на том, что она всегда здорово выступает в начале сезона, а возращение Саши в "Хрустальный" под крылышко Этери Тутберидзе лишь добавило Трусовой бонусных очков в глазах судей, так как она вновь представляет самый сильный и именитый тренерский штаб в мире. Ну и конечно, главное оружие Александры на любом турнире, которое, к счастью, все еще при ней, — это четверные прыжки, при идеальном исполнении которых (даже необязательно всех заявленных) соперницам остается лишь растерянно наблюдать, как россиянка уходит в очередной мощнейший отрыв по итоговой оценке за обе программы. Дарья Усачева и Ксения Синицына тоже постараются побороться за самые высокие призовые места, но судьи могут им попридержать оценки, так как дебютантов на первых стартах взрослого сезона традиционно не особо жалуют высокими баллами.Россию в соревнованиях мужчин-одиночников на американском этапе представят Артур Даниелян и Даниил Самсонов, которые попытаются огрызнуться, соперничая с такими грандами, как американец Нейтан Чен, японец Шома Уно и француз Кевин Эймос. II этап, Skate Canada, Ванкувер (Канада), 29-31 октябряЧерез несколько дней после лас-вегасских баталий в канадском Ванкувере пройдет второй этап Гран-при, на котором у женщин-одиночниц, по всем признакам, случится настоящая "мясорубка". Чемпионка мира — 2015, серебряный призер мирового первенства — 2021 Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы — 2020, победительница финала Гран-при — 2019 Алена Косторная встретятся с главной претенденткой на звание лучшей фигуристки сезона — чемпионкой мира среди юниоров — 2020 Камилой Валиевой. Добавьте к этой троице россиянок действующую чемпионку Японии Рику Кихиру, чемпионку США Карен Чэн и бывшую юниорку-вундеркинда американку Алису Лю, и становится очевидно, что на канадском этапе волею случая и не без помощи организаторов турнира образовалась фактически "группа смерти".Но, несмотря на громкие имена участниц, Камила Валиева является главной претенденткой на победу в Ванкувере. Уж слишком сбалансирован у россиянки технический контент, наполненный элементами ультра-си в обеих программах, плюс невероятная хореографическая подача и уникальная пластика — это делает Валиеву самой опасной соперницей на любом турнире предстоящего сезона. Более того, предположу, что Камила Валиева в первом для нее взрослом сезоне, даже несмотря на вредность судей по отношению к дебютантам, побьет мировые рекорды по сумме баллов в короткой и произвольных программах и, возможно, это случится уже в Ванкувере. Также особого внимания на этом этапе заслуживает выступление Алены Косторной, которая просто обязана вместе с командой Тутберидзе возродить в своем техническом арсенале ультра-си элемент тройной аксель, вознесший ее на мировой пьедестал в позапрошлом сезоне, но потом бесследно исчезнувший в застенках академии Евгения Плющенко.Елизавете Туктамышевой, честно говоря, не очень повезло с жеребьевкой в этом году, так как на обоих этапах Гран-при ледовой императрице придется бороться за золото с Камилой Валиевой. Главное для Туктамышевой в Ванкувере — это обязательно справиться с тройными акселями в обеих программах и во что бы то ни стало занять призовое место, которое, скорее всего, позволит ей отобраться в финал турнира, так как на втором для нее этапе в Сочи, кроме Валиевой, достойных соперниц практически не будет.Российские одиночники Макар Игнатов, Евгений Семененко и Александр Самарин в Ванкувере сразятся за медали с лучшим фигуристом планеты Нейтаном Ченом, виртуозом конька американцем Джейсоном Брауном и сильным канадцем Киганом Мессингом.III этап, Cup of China, Чунцин (Китай), 5-7 ноябряВ китайском мегаполисе Чунцин состоится первое выступление в этом сезоне действующей чемпионки мира россиянки Анны Щербаковой. Из наших соотечественниц на соревнования в Поднебесной заявлены также Майя Хромых и Софья Самодурова, для которых данный этап станет единственным на турнире Гран-при, что, к сожалению, не дает им возможности побороться за выход в финал (правда, в этой истории есть одна обнадеживающая лазейка, но о ней чуть позже).Победа Щербаковой в Чунцине практически предопределена. Помешать Анне выиграть китайский этап попытаются, помимо Хромых и Самодуровой, японка Сатоко Мияхара, американка Брэди Теннелл и парочка талантливых, но не всегда стабильных кореянок. По большому счету, именно дуэль между ученицами Этери Тутберидзе — Щербаковой и Хромых — станет изюминкой турнира в Чунцине. Так как только Майя Хромых из всех представленных на данном этапе фигуристок обладает четверными прыжками — сальховом и тулупом, которые должны помочь ей навязать борьбу Щербаковой с ее предполагаемыми четверными флипом и лутцем. В соревнованиях у мужчин Россию представят Михаил Коляда, Петр Гуменник и Дмитрий Алиев, которым из наиболее именитых фигуристов будут противостоять серебряный призер чемпионата мира — 2021 японец Юма Кагияма и китаец Боян Цзинь. IV этап, NHK Trophy, Токио (Япония), 12-14 ноябряНа турнир в столицу Японии поедут только две представительницы России: Александра Трусова и Дарья Усачева, которые до этого уже должны были выяснить между собой отношения на этапе в Лас-Вегасе. Но не только дуэль россиянок повторится в Токио — там же продолжится их противостояние, начатое на американском этапе, с японкой Каори Сакамото и кореянкой Янг Ю, которые тоже заявлены на японский старт. К этой звездной компании присоединятся еще японка Рика Кихира и американка Алиса Лю, заочно превращая этап в Японии во второе по зрелищности и составу после Ванкувера соревнование в рамках турнира Гран-при.По всем предварительным раскладам, в Токио, как и в Лас-Вегасе, должна победить Александра Трусова. Помешать ученице Тутберидзе выиграть этап может лишь она сама (если не справится с четверными прыжками в произвольной программе), а также феноменальные прокаты ее соперниц: помимо супер-компонетной Усачевой, те же Рика Кихира, Алиса Лю и Янг Ю имеют в своем арсенале элементы ультра-си.Нашу страну в соревнованиях мужчин-одиночников в Японии представят Макар Игнатов, Даниил Самсонов и Александр Самарин, которым придется побороться за пьедестал с "небожителем" фигурного катания — японцем Юдзуру Ханю, его не менее талантливым соотечественником Шома Уно, а также итальянцем Маттео Ритццо, американцем Винсентом Чжоу и другими фигуристами.V этап, Internationaux de France, Гренобль (Франция), 19-21 ноябряВо французском Гренобле у россиянок Анны Щербаковой, Алены Косторной и Ксении Синицыной будут не самые именитые соперницы, поэтому очень надеемся, что на этом этапе весь пьедестал займут наши спортсменки.Помешать российскому триумфу во Франции теоретически могут американки Мэрайя Белл и Карен Чен, а также японка Вакаба Хигути — согласитесь, не самые (на данный момент) грозные имена в фигурном катании. Поэтому, скорее всего, основная борьба развернется за третье место, на которое, очень хочется надеяться, будет претендовать Ксения Синицына.Победить в Гренобле без особых проблем должна Анна Щербакова. Навязать борьбу действующей чемпионке теоретически способна Алена Косторная. И, предвкушая очередное очное противостояние между двумя ученицами Этери Тутберидзе (как в старые добрые времена конкуренции ТЩК — Трусовой, Щербаковой и Косторной), можно смело рассчитывать на то, что оно станет главным украшением французского этапа Гран-при.У мужчин от России в Гренобль поедут Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Андрей Мозалев, которые сразятся за медали этапа Гран-при с хозяином турнира Кевином Эймосом, японцем Юмой Кагияма, канадцем Киганом Мессингом, американцем Джейсоном Брауном. VI этап, Rostelecom Cup, Сочи (Россия), 26-28 ноябряНа лед тропическо-олимпийского Сочи от нашей страны выйдут Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.Навязать борьбу россиянкам попытается фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (еще одна талантливая ученица Этери Тутберидзе), которая после серебряного триумфа на чемпионате мира — 2019 практически нигде больше не выступала, а также американка Мэрайя Белл.Состав участниц на этапе в Сочи не самый представительный, поэтому золото Валиевой и серебро Туктамышевой на данном старте более чем реально.Главное в этой ситуации — ни Камиле, ни Елизавете ни в коем случае не дрогнуть, так как призовые места в Сочи теоретически должны обеспечить им участие в финале Гран-при в Осаке.Вообще, зрителям сочинского этапа Гран-при очень повезло: помимо выступлений мировых звезд женского фигурного катания — Туктамышевой и Валиевой, на турнире у мужчин-одиночников они смогут увидеть, как лучшие фигуристы России Михаил Коляда и Евгений Семененко будут соперничать с грандиозным японцем Юдзуру Ханю.Предстоящее явление Ханю российскому народу — это яркое и крайне редкое событие, которое должно обеспечить настоящий ажиотаж и аншлаг на соревнованиях мужчин в Сочи (в городе, в котором японец в 2014 году уже праздновал триумф, тогда он завоевал олимпийское золото)."Винни-Пухами", скорее всего, сочинцам и гостям черноморского курорта заранее закупаться не стоит, так как бросать на лед подарки в настоящее ковидное время запрещено, а вот посетить выступления японца крайне рекомендуется, ведь еще одного такого шанса увидеть Юдзуру Ханю на турнире в России с большой вероятностью не будет.Семь… девять(!) россиянок на шесть путевок в финал Кто из фигуристок попадет в финал Гран-при, который состоится в японской Осаке в начале декабря, мы узнаем сразу после сочинского этапа. В настоящий момент имеется хоть и предварительный, но очень воодушевляющий для нас расклад перед итоговым турниром: на шесть мест в финале одновременно претендуют семь сильнейших одиночниц из России — Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Камила Валиева, Алена Косторная, Дарья Усачева и Ксения Синицына.Теоретически даже Майя Хромых и Софья Самодурова могут побороться за путевку в финал, несмотря на то, что они заявлены лишь на один этап Гран-при. Этот шанс нашим фигуристкам может предоставить Федерация фигурного катания России, если она осчастливит Хромых или Самодурову квотой на участие в сочинском турнире, пока данная квота свободна. Такой же вариант возможен и с российскими одиночниками Петром Гуменником и Андреем Мозалевым, которые тоже были заявлены лишь на один этап Гран-при.Конечно, есть еще амбициозные японки, воздушные кореянки и настырные американки, которые обязательно попытаются навязать россиянкам борьбу и отчаянно станут сражаться за путевки в финал, но в этом году, как никогда раньше, вполне возможен такой вариант развития событий, что в Осаке, в финале Гран-при 2021, выступят только наши фигуристки, — вот это будет феерия!Так что, уважаемые болельщики, запасайтесь попкорном, носовыми платками и успокоительным чаем — нас ждет очередной захватывающий сезон-блокбастер в фигурном катании, который обязательно подарит всем нам ни с чем не сравнимые эмоции.

гренобль

лас-вегас

сочи

чунцин

токио

ванкувер

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

камила валиева, софья самодурова, алена косторная, ксения синицына, юдзуру ханю, александра трусова, этери тутберидзе, михаил коляда, елизавета туктамышева, гренобль, лас-вегас, сочи, чунцин, токио, ванкувер, колумнисты - авторы, фигурное катание, авторы