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На пляже в США случайно взорвалось большое количество фейерверков

На пляже в США случайно взорвалось большое количество фейерверков - РИА Новости, 04.07.2021

На пляже в США случайно взорвалось большое количество фейерверков

Большое количество фейерверков случайно взорвалось на пляже американского города Оушен Сити в штате Мэрилэнд, пострадавших нет, сообщила пожарная служба города. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T21:14

2021-07-04T21:14

2021-07-04T21:14

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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Большое количество фейерверков случайно взорвалось на пляже американского города Оушен Сити в штате Мэрилэнд, пострадавших нет, сообщила пожарная служба города.Согласно заявлению службы в Facebook, утром им поступил звонок о возгорании автомобиля на пляже. Однако по приезду на место прошествия бригада ничего подобного не обнаружила. Было установлено, что взорвалось большое количество фейерверков, которые предназначались для вечернего праздничного шоу, посвященного Дню независимости США. По непонятной причине при разгрузке из автомобиля фейерверки загорелись. Сотрудники компании-производителя получили легкие травмы и отказались от госпитализации. Среди посетителей пляжа также никто не получил ранения, сообщает пожарная служба."Перед выгрузкой фейерверков начальство пожарной охраны обеспечило безопасную зону вокруг автомобиля и применило другие протоколы безопасности. Именно это позволило избежать травм", - заявил начальник пожарных.Отмечается, что "в качестве меры предосторожности" запуск фейерверков во всем городе отменен.

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