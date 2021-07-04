https://ria.ru/20210704/evropa-1739811414.html
Песков заявил, что младоевропейцы провоцируют напряженность в Европе
Песков заявил, что младоевропейцы провоцируют напряженность в Европе - РИА Новости, 04.07.2021
Песков заявил, что младоевропейцы провоцируют напряженность в Европе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Европе сложилась парадоксальная ситуация - младоевропейцы фактически провоцируют напряженность. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T14:14
2021-07-04T14:14
2021-07-04T14:30
владимир соловьев (телеведущий)
дмитрий песков
европа
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Европе сложилась парадоксальная ситуация - младоевропейцы фактически провоцируют напряженность."В Европе тоже это сложно делать. Там вообще парадоксальная ситуация. Молодые европейцы, которые фактически провоцируют эту напряженность", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Ну смотрите, давайте возьмем страны Прибалтики. Это те страны, которые принимают у себя истребители американские, которые, собственно, делают всё возможное, чтобы туда зазывать зарубежные войска, приближать их к нашим границам, это те страны, которые ежедневно говорят о том, что они видят в России опасность и чувствуют эту опасность непосредственно на своей шкуре", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210625/kreml-1738576665.html
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владимир соловьев (телеведущий), дмитрий песков, европа, в мире
Песков заявил, что младоевропейцы провоцируют напряженность в Европе
14:14 04.07.2021 (обновлено: 14:30 04.07.2021)
Песков назвал парадоксом то, что младоевропейцы провоцируют напряженность в Европе