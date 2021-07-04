https://ria.ru/20210704/esminets-1739817979.html

Зеленский посетил американский эсминец Ross на учениях в Черном море

Зеленский посетил американский эсминец Ross на учениях в Черном море - РИА Новости, 04.07.2021

Зеленский посетил американский эсминец Ross на учениях в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский посетил эсминец ВМС США Ross, который находится в Черном море на учениях Sea Breeze, сообщила пресс-служба украинского... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T15:40

2021-07-04T15:40

2021-07-04T17:03

безопасность

sea breeze

черное море

военно-морские силы сша

владимир зеленский

одесская область

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил эсминец ВМС США Ross, который находится в Черном море на учениях Sea Breeze, сообщила пресс-служба украинского лидера.На Украине 4 июля празднуется День военно-морских сил страны. Зеленский в связи с этим находится с рабочим визитом в Одесской области."Во время рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил эсминец "Росс" военно-морских сил США, который участвует в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2021. Главу государства ознакомили с оборудованием и вооружением судна", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что на борту эсминца Зеленский пообщался с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком."Вице-адмирал Юджин Блэк отметил, что для американских военных - большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за свою независимость", - добавили в офисе.В настоящее время в черноморском регионе проходят учения Sea Breeze-2021, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.

https://ria.ru/20210702/ucheniya-1739645340.html

черное море

одесская область

сша

украина

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безопасность, sea breeze, черное море, военно-морские силы сша, владимир зеленский, одесская область, сша, украина, в мире