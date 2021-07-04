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В Москве один человек пострадал при столкновении скорой и машины полиции
В Москве один человек пострадал при столкновении скорой и машины полиции - РИА Новости, 04.07.2021
В Москве один человек пострадал при столкновении скорой и машины полиции
Один человек пострадал в ДТП с участием машины полиции и скорой помощи в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T22:24
2021-07-04T22:24
2021-07-04T22:24
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в ДТП с участием машины полиции и скорой помощи в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."В столкновении автомобиля полиции и скорой помощи в Москве на Краснопрудной улице пострадал один человек", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, из какой машины пострадавший.По данному факту проводится проверка.
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россия, гумвд, москва, происшествия
В Москве один человек пострадал при столкновении скорой и машины полиции
В Москве один человек пострадал при столкновении скорой и полицейского автомобиля