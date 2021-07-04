https://ria.ru/20210704/dozhd-1739827210.html
В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся дожди в Крыму
В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся дожди в Крыму - РИА Новости, 04.07.2021
В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся дожди в Крыму
В Бахчисарайском районе Крыма, где реки вышли из берегов, в воскресенье выпали две месячные нормы осадков, сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T17:20
2021-07-04T17:20
2021-07-04T19:40
россия
ай-петри
керчь
подтопления в крыму
гидрометцентр
ялта
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739838471_0:174:3164:1954_1920x0_80_0_0_768ff93f0c8f803d0fcdde89bb10dadd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма, где реки вышли из берегов, в воскресенье выпали две месячные нормы осадков, сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 мм). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений."В Бахчисарайском районе выпало сегодня 133 миллиметра – две месячных нормы, в горах Ай-Петри – 55 миллиметров, почти месячная норма, на Ангарском перевале – 32 миллиметра, половина месячной нормы, в Ялте – 32 миллиметра, месячная норма, Феодосия – 30 миллиметров, месячная норма", - сказала Любецкая журналистам."Данный фронтальный раздел малоподвижный, поэтому территорию Крыма покинет только 7 июля. Поэтому 5 и 6 июля в Крыму ожидаются локальные временами грозовые дожди различной интенсивности от умеренных до очень сильных. Характер погоды будет еще очень сложный в течение двух дней",- отметила онаПо ее словам, погода улучшится только 7 июля."Снова будет жарко. Днем температура воздуха 27-32 градуса, ночью 17-22", - сказала Любецкая.Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
россия
ай-петри
керчь
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739838471_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_0a4f040d4e8faa52aff0c121b98a1455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ай-петри, керчь, подтопления в крыму, гидрометцентр, ялта, общество
В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся дожди в Крыму
17:20 04.07.2021 (обновлено: 19:40 04.07.2021)
В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся дожди в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма, где реки вышли из берегов, в воскресенье выпали две месячные нормы осадков, сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 мм). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений.
"В Бахчисарайском районе выпало сегодня 133 миллиметра – две месячных нормы, в горах Ай-Петри
– 55 миллиметров, почти месячная норма, на Ангарском перевале – 32 миллиметра, половина месячной нормы, в Ялте
– 32 миллиметра, месячная норма, Феодосия
– 30 миллиметров, месячная норма", - сказала Любецкая журналистам.
"Данный фронтальный раздел малоподвижный, поэтому территорию Крыма покинет только 7 июля. Поэтому 5 и 6 июля в Крыму ожидаются локальные временами грозовые дожди различной интенсивности от умеренных до очень сильных. Характер погоды будет еще очень сложный в течение двух дней",- отметила она
По ее словам, погода улучшится только 7 июля.
"Снова будет жарко. Днем температура воздуха 27-32 градуса, ночью 17-22", - сказала Любецкая.
Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи
на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.