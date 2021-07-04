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В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся дожди в Крыму
В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся дожди в Крыму - РИА Новости, 04.07.2021
В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся дожди в Крыму
В Бахчисарайском районе Крыма, где реки вышли из берегов, в воскресенье выпали две месячные нормы осадков, сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T17:20
2021-07-04T19:40
россия
ай-петри
керчь
подтопления в крыму
гидрометцентр
ялта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма, где реки вышли из берегов, в воскресенье выпали две месячные нормы осадков, сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 мм). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений."В Бахчисарайском районе выпало сегодня 133 миллиметра – две месячных нормы, в горах Ай-Петри – 55 миллиметров, почти месячная норма, на Ангарском перевале – 32 миллиметра, половина месячной нормы, в Ялте – 32 миллиметра, месячная норма, Феодосия – 30 миллиметров, месячная норма", - сказала Любецкая журналистам."Данный фронтальный раздел малоподвижный, поэтому территорию Крыма покинет только 7 июля. Поэтому 5 и 6 июля в Крыму ожидаются локальные временами грозовые дожди различной интенсивности от умеренных до очень сильных. Характер погоды будет еще очень сложный в течение двух дней",- отметила онаПо ее словам, погода улучшится только 7 июля."Снова будет жарко. Днем температура воздуха 27-32 градуса, ночью 17-22", - сказала Любецкая.Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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россия, ай-петри, керчь, подтопления в крыму, гидрометцентр, ялта, общество
В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся дожди в Крыму
17:20 04.07.2021 (обновлено: 19:40 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия схода селя в Бахчисарайском районе
Последствия схода селя в Бахчисарайском районе - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся дожди в Крыму

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма, где реки вышли из берегов, в воскресенье выпали две месячные нормы осадков, сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 мм). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений.
"В Бахчисарайском районе выпало сегодня 133 миллиметра – две месячных нормы, в горах Ай-Петри – 55 миллиметров, почти месячная норма, на Ангарском перевале – 32 миллиметра, половина месячной нормы, в Ялте – 32 миллиметра, месячная норма, Феодосия – 30 миллиметров, месячная норма", - сказала Любецкая журналистам.
"Данный фронтальный раздел малоподвижный, поэтому территорию Крыма покинет только 7 июля. Поэтому 5 и 6 июля в Крыму ожидаются локальные временами грозовые дожди различной интенсивности от умеренных до очень сильных. Характер погоды будет еще очень сложный в течение двух дней",- отметила она
По ее словам, погода улучшится только 7 июля.
"Снова будет жарко. Днем температура воздуха 27-32 градуса, ночью 17-22", - сказала Любецкая.
Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
 
РоссияАй-ПетриКерчьПодтопления в КрымуГидрометцентрЯлтаОбщество
 
 
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