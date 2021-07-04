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В Ялте дождь привел к локальным подтоплениям

В Ялте дождь привел к локальным подтоплениям - РИА Новости, 04.07.2021

В Ялте дождь привел к локальным подтоплениям

Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте, пострадавшей более двух недель назад от наводнения, ситуация находится под контролем, сообщила глава... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T14:20

2021-07-04T14:20

2021-07-04T15:15

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте, пострадавшей более двух недель назад от наводнения, ситуация находится под контролем, сообщила глава администрации Янина Павленко.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Возможен сход селевых потоков.По ее словам, в городе убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

ялта

республика крым

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Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма 2021-07-04T14:20 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, республика крым, происшествия