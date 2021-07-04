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Песков заявил о необходимости диалога Москвы и Брюсселя
Песков заявил о необходимости диалога Москвы и Брюсселя - РИА Новости, 04.07.2021
Песков заявил о необходимости диалога Москвы и Брюсселя
Диалог Брюсселя и Москвы необходим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T14:39
2021-07-04T14:39
2021-07-04T14:39
россия
прибалтика
дмитрий песков
москва
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Диалог Брюсселя и Москвы необходим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков ранее упомянул страны Прибалтики, которые, размещая у себя американские истребители, еще больше нагнетают обстановку."Когда Германия, Франция пытаются задать какой-то новый камертон, они натыкаются на эту стену, глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией", - сказал Песков в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1""Я даже не говорю о нормализации, я говорю просто о попытке возобновить диалог, столь необходимый для Брюсселя и для Москвы", - добавил он.
https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html
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россия, прибалтика, дмитрий песков, москва, в мире
Песков заявил о необходимости диалога Москвы и Брюсселя
Песков заявил о необходимости диалога России и Евросоюза