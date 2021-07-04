https://ria.ru/20210704/deti-1739783189.html

Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии

Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии - РИА Новости, 04.07.2021

Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии

Нескольких детей, доставленных самолетом из Сирии в Россию, увезли с аэродрома на реанимобиле, у них повышенная температура, сообщила журналистам уполномоченный РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T02:00

2021-07-04T02:00

2021-07-04T02:51

россия

анна кузнецова

московская область (подмосковье)

сирия

общество

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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская обл.), 4 июн — РИА Новости. Нескольких детей, доставленных самолетом из Сирии в Россию, увезли с аэродрома на реанимобиле, у них повышенная температура, сообщила журналистам уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.Самолет с 23 российскими детьми из Сирии приземлился в Подмосковье около полуночи третьего июля. После необходимых медицинских проверок и периода обязательного карантина детей передадут ближайшим родственникам.По ее словам, возвращенных граждан устроят в ясли и детские сады, им будет оказана необходимая медицинская помощь.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвратили уже более 300 детей.

https://ria.ru/20210702/siriya-1739696178.html

россия

московская область (подмосковье)

сирия

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россия, анна кузнецова, московская область (подмосковье), сирия, общество