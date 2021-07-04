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Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии - РИА Новости, 04.07.2021
Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
Нескольких детей, доставленных самолетом из Сирии в Россию, увезли с аэродрома на реанимобиле, у них повышенная температура, сообщила журналистам уполномоченный РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T02:00
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россия
анна кузнецова
московская область (подмосковье)
сирия
общество
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская обл.), 4 июн — РИА Новости. Нескольких детей, доставленных самолетом из Сирии в Россию, увезли с аэродрома на реанимобиле, у них повышенная температура, сообщила журналистам уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.Самолет с 23 российскими детьми из Сирии приземлился в Подмосковье около полуночи третьего июля. После необходимых медицинских проверок и периода обязательного карантина детей передадут ближайшим родственникам.По ее словам, возвращенных граждан устроят в ясли и детские сады, им будет оказана необходимая медицинская помощь.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвратили уже более 300 детей.
https://ria.ru/20210702/siriya-1739696178.html
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россия, анна кузнецова, московская область (подмосковье), сирия, общество
Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
02:00 04.07.2021 (обновлено: 02:51 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Омбудсмен Кузнецова рассказала о повышенной температуре у некоторых возвращенных из Сирии детей

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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская обл.), 4 июн — РИА Новости. Нескольких детей, доставленных самолетом из Сирии в Россию, увезли с аэродрома на реанимобиле, у них повышенная температура, сообщила журналистам уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.
Самолет с 23 российскими детьми из Сирии приземлился в Подмосковье около полуночи третьего июля. После необходимых медицинских проверок и периода обязательного карантина детей передадут ближайшим родственникам.

"Некоторых детей увезли на реанимобиле, но еще раз скажу, что нет ничего такого особенно сложного с их состоянием здоровья. Просто повышена температура. Это неудивительно, там (в Сирии) почти 50 градусов, очень жарко... Поэтому решили подстраховаться", — заявила Кузнецова.

По ее словам, возвращенных граждан устроят в ясли и детские сады, им будет оказана необходимая медицинская помощь.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвратили уже более 300 детей.
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