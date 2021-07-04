Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
02:00 04.07.2021 (обновлено: 02:51 04.07.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Омбудсмен Кузнецова рассказала о повышенной температуре у некоторых возвращенных из Сирии детей
АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская обл.), 4 июн — РИА Новости. Нескольких детей, доставленных самолетом из Сирии в Россию, увезли с аэродрома на реанимобиле, у них повышенная температура, сообщила журналистам уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.
Самолет с 23 российскими детьми из Сирии приземлился в Подмосковье около полуночи третьего июля. После необходимых медицинских проверок и периода обязательного карантина детей передадут ближайшим родственникам.
"Некоторых детей увезли на реанимобиле, но еще раз скажу, что нет ничего такого особенно сложного с их состоянием здоровья. Просто повышена температура. Это неудивительно, там (в Сирии) почти 50 градусов, очень жарко... Поэтому решили подстраховаться", — заявила Кузнецова.
По ее словам, возвращенных граждан устроят в ясли и детские сады, им будет оказана необходимая медицинская помощь.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвратили уже более 300 детей.