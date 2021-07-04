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Анфиса Чехова извинилась за слова о бурятках и алкоголизме
Анфиса Чехова извинилась за слова о бурятках и алкоголизме - РИА Новости, 04.07.2021
Анфиса Чехова извинилась за слова о бурятках и алкоголизме
Телеведущая Анфиса Чехова извинилась перед жительницами Бурятии после того, как сравнила свое лицо после косметических процедур с лицами девушек из региона... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T16:25
2021-07-04T16:25
2021-07-04T16:25
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Телеведущая Анфиса Чехова извинилась перед жительницами Бурятии после того, как сравнила свое лицо после косметических процедур с лицами девушек из региона. Соответствующее заявление звезда разместила в Instagram.Ранее Чехова заявила, что не могла смотреть на свое отражение и ненавидела лицо после омолаживающих инъекций. При этом себя она сравнила с алкоголичкой и бурятскими женщинами."Я получила хороший урок, который научит меня впредь тщательней следить за тем, что я говорю <…>. Хочу сказать, что считаю женщин любой нации, возраста, веса, вероисповедания красивыми! Фразы-паразиты, засевшие в нашем сознании, которые мы иногда, не думая, употребляем, могут быть оскорбительными для других людей", — написала она в комментарии к видео в соцсети.Чехова также назвала жителей Бурятии уникальными, а собственное высказывание — глупостью.
https://rsport.ria.ru/20210517/familiya-1732626397.html
https://ria.ru/20201014/samburskaya-1579805617.html
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россия, республика бурятия, знаменитости, звезды, анфиса чехова, соцсети, общество
Анфиса Чехова извинилась за слова о бурятках и алкоголизме
Анфиса Чехова извинилась за оскорбление бурятских женщин