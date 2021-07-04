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На Сахалин впервые прилетел туристический чартер из Москвы

На Сахалин впервые прилетел туристический чартер из Москвы - РИА Новости, 04.07.2021

На Сахалин впервые прилетел туристический чартер из Москвы

Туристический чартер впервые прилетел на Сахалин из Москвы в воскресенье, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T15:51

2021-07-04T15:51

2021-07-04T15:51

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июл - РИА Новости. Туристический чартер впервые прилетел на Сахалин из Москвы в воскресенье, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области."Впервые в истории к нам зашли чартеры федерального туроператора. Мы уверены, что направление будет пользоваться популярностью у жителей страны... Не все понимали, как сюда попасть, сколько это стоит. Поэтому был разработан готовый, понятный и доступный продукт, рассчитанный на разный ценовой сегмент. Впереди у нас ещё много работы по улучшению сервиса и инфраструктуры, но уже есть первые шаги к этому, – цитирует пресс-служба министра туризма Сахалинской области Андрея Ромашевского.Отмечается, что оператором проекта стала компания TUI. В общей сложности планируется запуск 13 чартерных рейсов авиакомпании iFly Airlines на воздушных судах вместимостью 340 посадочных мест по маршруту Москва – Южно-Сахалинск – Москва. Самолеты будут летать на остров еженедельно.По данным пресс-службы, всего при участии островного турбизнеса были разработаны три туристические программы "Привет Сахалин!" в формате "Лайт", "Стандарт" и "Макси". Продолжительность туров – 7 ночей/8 дней, они включают перелет, проживание, трансфер и экскурсии по программе.В минимальный пакет "Лайт" помимо перелета и проживания включена обзорная экскурсия по городу и вечерняя экскурсия в село Пригородное, где можно полюбоваться красивой панорамой, а также посетить рынок морепродуктов, добавили в пресс-службе."Благодаря сформированным пакетным предложениям нам удалось снизить стоимость поездки на один из самых красивых островов России почти в три раза. Наша чартерная программа позволяет сделать доступнее и дешевле поездки в отдаленные от центральной части России регионы, которые, имеют большой туристический потенциал", – приводит пресс-служба слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.В сообщении отмечается, что если летняя чартерная программа будет эффективно реализована, то рассматривается возможность запустить другие сезонные продукты. В зимнее время акцент будет сделан на горнолыжные туры, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210520/sakhalin-1733102209.html

https://ria.ru/20201204/sakhalin-1587656868.html

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россия, зарина догузова, ifly, новости - туризм, сахалин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва