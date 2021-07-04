https://ria.ru/20210704/britantsy-1739844560.html

Зачем дразнить медведя? Статья о российских военных разозлила британцев

Зачем дразнить медведя? Статья о российских военных разозлила британцев - РИА Новости, 04.07.2021

Зачем дразнить медведя? Статья о российских военных разозлила британцев

Читателей британской газеты Daily Express возмутил материал о тренировках российских военных. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T21:07

2021-07-04T21:07

2021-07-04T21:07

россия

черное море

нато

великобритания

в мире

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Express возмутил материал о тренировках российских военных.Накануне российская авиация провела учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря. Самолеты отрабатывали задачи по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.В статье Daily Express эти тренировки назвали "подготовкой к войне". Одновременно с этим Королевские военно-воздушные силы Великобритании участвуют в масштабных маневрах Sea Breeze в северо-западной части Черного моря совместно с партнерами по Североатлантическому альянсу. Комментаторы британской газеты обвинили СМИ и правительство в двойных стандартах."Все страны имеют программы по подготовке своих войск, они делают это постоянно. Предполагать, что Россия готовилась к войне только потому, что мы проплыли через Черное море, наивно и глупо", — написал пользователь Truebrit."СМИ чересчур ополчились на Россию и Путина", — согласился RanTheMan."А что британские ВВС не проводят учений?" — добавил комментатор под ником WilliamTaylor5.Другие пользователи стали критиковать британское правительство."Британия в безопасности. Не уверен, что Россия захочет вторгнуться к нам, чтобы оплатить все расходы по социальному обеспечению, связанные с уходом за миллионами иммигрантов", — отметил с иронией Yetti."Если вы не можете остановить флот резиновых лодок, как вы собираетесь остановить русских. <…> Я не думаю, что российские военные собираются захватить нашу страну. Ради чего? Нефть, у нас ее нет. Сырье, у нас его нет", — выразил похожее мнение пользователь Citizen51."Россия просто хочет, чтобы ее оставили в покое. Но если вы хотите попробовать потянуть медведя за хвост, тогда ждите последствий", — подытожил комментатор Daxthedog.В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные маневры Sea Breeze. До десятого июля в них ожидается участие пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО. Как отметили в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей, принимающих участие в учениях.

https://ria.ru/20210702/ucheniya-1739645340.html

https://ria.ru/20210702/provokatsii-1739474536.html

https://ria.ru/20210629/general-1739115401.html

https://ria.ru/20180417/1518815913.html

россия

черное море

великобритания

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россия, черное море, нато, великобритания, в мире