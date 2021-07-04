Почти сто афганских военных перешли в Таджикистан после атаки талибов
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Почти сто афганских военных перешли в Таджикистан после захвата уезда Хохон талибами
ДУШАНБЕ, 4 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Почти 100 афганских военных ушли в Таджикистан после захвата талибами уезда Хохон афганской провинции Бадахшан в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранвойск Таджикистана.
В субботу таджикская погранслужба информировала, что свыше 300 афганских пограничников пересекли госграницу с Таджикистаном после захвата пограничной комендатуры Хохон талибами.
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"В воскресенье в 18:00 часов вооружённая группа движения "Талибан" захватила без боя уезд Хохон в провинции афганский Бадахшан, 94 военнослужащих Вооружённых сил Афганистана отступили и в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу на участке "Шохон" Таджикистана", - сказал собеседник агентства.
По его словам, таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили отступающим военным правительственных войск Афганистана перейти на свою территорию.
"С учётом сложной обстановки на указанном участке государственной границы, существует вероятность продолжения проникновения на территорию Таджикистана военнослужащих правительственных войск Афганистана", - отметили в пресс-службе, добавив, что обстановка на таджикско-афганской границе находится под полным контролем таджикских пограничников.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить в полной координации с союзниками вывод своих войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.