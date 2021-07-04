https://ria.ru/20210704/afganistan-1739842353.html

Почти сто афганских военных перешли в Таджикистан после атаки талибов

Почти сто афганских военных перешли в Таджикистан после атаки талибов - РИА Новости, 04.07.2021

Почти сто афганских военных перешли в Таджикистан после атаки талибов

Почти 100 афганских военных ушли в Таджикистан после захвата талибами уезда Хохон афганской провинции Бадахшан в воскресенье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T20:22

2021-07-04T20:22

2021-07-04T20:22

бадахшан

афганистан

доха

таджикистан

талибан

сша

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ДУШАНБЕ, 4 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Почти 100 афганских военных ушли в Таджикистан после захвата талибами уезда Хохон афганской провинции Бадахшан в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранвойск Таджикистана.В субботу таджикская погранслужба информировала, что свыше 300 афганских пограничников пересекли госграницу с Таджикистаном после захвата пограничной комендатуры Хохон талибами."В воскресенье в 18:00 часов вооружённая группа движения "Талибан" захватила без боя уезд Хохон в провинции афганский Бадахшан, 94 военнослужащих Вооружённых сил Афганистана отступили и в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу на участке "Шохон" Таджикистана", - сказал собеседник агентства.По его словам, таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили отступающим военным правительственных войск Афганистана перейти на свою территорию."С учётом сложной обстановки на указанном участке государственной границы, существует вероятность продолжения проникновения на территорию Таджикистана военнослужащих правительственных войск Афганистана", - отметили в пресс-службе, добавив, что обстановка на таджикско-афганской границе находится под полным контролем таджикских пограничников.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить в полной координации с союзниками вывод своих войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

https://ria.ru/20210702/mid-1739590476.html

бадахшан

афганистан

доха

таджикистан

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бадахшан, афганистан, доха, таджикистан, талибан, сша, в мире