https://ria.ru/20210703/zhara-1739779221.html

В Ростовской области две девочки погибли в автомобиле из-за жары

В Ростовской области две девочки погибли в автомобиле из-за жары - РИА Новости, 03.07.2021

В Ростовской области две девочки погибли в автомобиле из-за жары

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух маленьких девочек, которые скончались в автомобиле, стоявшем на жаре во дворе их дома в Каменском районе... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T23:55

2021-07-03T23:55

2021-07-03T23:55

россия

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух маленьких девочек, которые скончались в автомобиле, стоявшем на жаре во дворе их дома в Каменском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказал он.По данным следствия, в субботу две девочки 2017 и 2019 годов рождения играли во дворе своего дома в Каменском районе и залезли в автомобиль, припаркованный неподалеку. Мать не смогла их найти и вызвала полицию. Позже детей обнаружили в автомобиле, девочки погибли."Предварительной причиной смерти малолетних детей является воздействие высокой атмосферной температуры", - сказал представитель ведомства. Назначены судебно-медицинские экспертизы.Представитель прокуратуры области также сообщил, что ведомство организовало проверку "причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций".С середины июня в Ростовской области установилась жаркая погода. В субботу спасатели распространили штормовое предупреждение о жаре до 40 градусов в южных и восточных районах области 3 и 4 июля.

https://ria.ru/20210703/pesok-1739773149.html

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россия, ростовская область, происшествия