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В канадской провинции заявили о гибели 719 человек из-за аномальной жары
В канадской провинции заявили о гибели 719 человек из-за аномальной жары - РИА Новости, 03.07.2021
В канадской провинции заявили о гибели 719 человек из-за аномальной жары
Аномальная жара могла стать причиной смерти 719 человек в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает телеканал CBC со ссылкой на коронера провинции Лизу... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T09:25
2021-07-03T09:25
2021-07-03T15:27
британская колумбия
в мире
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Аномальная жара могла стать причиной смерти 719 человек в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает телеканал CBC со ссылкой на коронера провинции Лизу Лапоинт.Ранее сообщалось о смерти почти 500 человек в провинции. Местная метеорологическая служба сообщила, что во вторник был зафиксирован очередной исторический температурный рекорд — жара достигла 49,5 градуса."Мы публикуем эту информацию, поскольку считается вероятным, что экстремальные погодные условия, с которыми столкнулась Британская Колумбия на прошедшей неделе, существенно способствовали росту числа смертей", — заявила Лапоинт.
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британская колумбия, в мире
В канадской провинции заявили о гибели 719 человек из-за аномальной жары
09:25 03.07.2021 (обновлено: 15:27 03.07.2021)
Власти канадской провинции Британская Колумбия обвинили аномальную жару в гибели 719 человек
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Аномальная жара могла стать причиной смерти 719 человек в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает телеканал CBC
со ссылкой на коронера провинции Лизу Лапоинт.
Ранее сообщалось о смерти почти 500 человек в провинции. Местная метеорологическая служба сообщила, что во вторник был зафиксирован очередной исторический температурный рекорд — жара достигла 49,5 градуса.
"Мы публикуем эту информацию, поскольку считается вероятным, что экстремальные погодные условия, с которыми столкнулась Британская Колумбия на прошедшей неделе, существенно способствовали росту числа смертей", — заявила Лапоинт.