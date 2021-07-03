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В канадской провинции заявили о гибели 719 человек из-за аномальной жары

В канадской провинции заявили о гибели 719 человек из-за аномальной жары - РИА Новости, 03.07.2021

В канадской провинции заявили о гибели 719 человек из-за аномальной жары

Аномальная жара могла стать причиной смерти 719 человек в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает телеканал CBC со ссылкой на коронера провинции Лизу... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T09:25

2021-07-03T09:25

2021-07-03T15:27

британская колумбия

в мире

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Аномальная жара могла стать причиной смерти 719 человек в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает телеканал CBC со ссылкой на коронера провинции Лизу Лапоинт.Ранее сообщалось о смерти почти 500 человек в провинции. Местная метеорологическая служба сообщила, что во вторник был зафиксирован очередной исторический температурный рекорд — жара достигла 49,5 градуса."Мы публикуем эту информацию, поскольку считается вероятным, что экстремальные погодные условия, с которыми столкнулась Британская Колумбия на прошедшей неделе, существенно способствовали росту числа смертей", — заявила Лапоинт.

британская колумбия

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2021

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