Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210703/zemletryasenie-1739706530.html
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 03.07.2021
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло утром в субботу близ северной части Курильской гряды, сообщила РИА Новости начальник метеостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T02:56
2021-07-03T02:56
российская академия наук
курильские острова
южно-сахалинск
землетрясение
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156011/78/1560117829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a11f1fa8e7970ce5ab048e31ca99b4fd.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло утром в субботу близ северной части Курильской гряды, сообщила РИА Новости начальник метеостанции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН Елена Семенова."Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в 04.38 (20.38 пятницы мск) в координатах 46,6 с.ш. 154,2 в.д. на глубине 41 километр", - сказала Семенова.По ее данным, эпицентр находился в 170 километрах восточнее острова Симушир. Данные об ощущаемости не поступали.
https://ria.ru/20210701/vyatgu-1739268738.html
курильские острова
южно-сахалинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156011/78/1560117829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b13d87ded42a41d8a2d16fb7d0171aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская академия наук, курильские острова, южно-сахалинск, землетрясение, происшествия
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
02:56 03.07.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло утром в субботу близ северной части Курильской гряды, сообщила РИА Новости начальник метеостанции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в 04.38 (20.38 пятницы мск) в координатах 46,6 с.ш. 154,2 в.д. на глубине 41 километр", - сказала Семенова.
По ее данным, эпицентр находился в 170 километрах восточнее острова Симушир. Данные об ощущаемости не поступали.
Работа над новым вязкоупругим материалом в лаборатории ВятГУ_1
1 июля, 03:00Наука
Уникальный материал для защиты зданий от землетрясений создали в России
 
Российская академия наукКурильские островаЮжно-СахалинскЗемлетрясениеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15В Молдавии допустили запрет на гастроли россиян, выступавших в Крыму
16:11Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
16:10Мясников предупредил о неожиданных последствиях укуса клеща
16:05Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России
15:52Додон обвинил Санду в антироссийской политике
15:38В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП
15:38Эксперт счел стратегию нацбезопасности сигналом о готовности к конфликту
15:36В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами
15:32Компания из Москвы участвует в конкурсе на строительство метро в Израиле
15:28"Это явный намек". Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву
15:12Диетолог рассказала, какую малину лучше не покупать
15:10Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета
15:03Беглов рассказал о самочувствии после ревакцинации
15:01Стратегия: иностранные армии тренируют атаки на российскую инфраструктуру
14:51Камчатским чиновникам запретили жить в люксах и полулюксах в командировке
14:38Стратегия: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность России
14:36Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму
14:33Сенатор рассказал о ситуации в киберсфере между Россией и США
14:16РПЦ передала Антиохийской церкви партию вакцины "Спутник V"
14:14Известный православный монастырь открылся в Турции после реставрации
Лента новостейМолния