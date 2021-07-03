https://ria.ru/20210703/zemletryasenie-1739706530.html
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 03.07.2021
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло утром в субботу близ северной части Курильской гряды, сообщила РИА Новости начальник метеостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T02:56
2021-07-03T02:56
2021-07-03T02:56
российская академия наук
курильские острова
южно-сахалинск
землетрясение
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156011/78/1560117829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a11f1fa8e7970ce5ab048e31ca99b4fd.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло утром в субботу близ северной части Курильской гряды, сообщила РИА Новости начальник метеостанции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН Елена Семенова."Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в 04.38 (20.38 пятницы мск) в координатах 46,6 с.ш. 154,2 в.д. на глубине 41 километр", - сказала Семенова.По ее данным, эпицентр находился в 170 километрах восточнее острова Симушир. Данные об ощущаемости не поступали.
https://ria.ru/20210701/vyatgu-1739268738.html
курильские острова
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156011/78/1560117829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b13d87ded42a41d8a2d16fb7d0171aa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, курильские острова, южно-сахалинск, землетрясение, происшествия
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2