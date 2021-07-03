https://ria.ru/20210703/zemletryasenie-1739706530.html

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 03.07.2021

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло утром в субботу близ северной части Курильской гряды, сообщила РИА Новости начальник метеостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T02:56

2021-07-03T02:56

2021-07-03T02:56

российская академия наук

курильские острова

южно-сахалинск

землетрясение

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло утром в субботу близ северной части Курильской гряды, сообщила РИА Новости начальник метеостанции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН Елена Семенова."Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в 04.38 (20.38 пятницы мск) в координатах 46,6 с.ш. 154,2 в.д. на глубине 41 километр", - сказала Семенова.По ее данным, эпицентр находился в 170 километрах восточнее острова Симушир. Данные об ощущаемости не поступали.

https://ria.ru/20210701/vyatgu-1739268738.html

курильские острова

южно-сахалинск

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российская академия наук, курильские острова, южно-сахалинск, землетрясение, происшествия