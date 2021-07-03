https://ria.ru/20210703/vozdukh-1739752799.html
Жители Калужской области смогут узнавать онлайн о загрязнении воздуха
Жители Калужской области смогут узнавать онлайн о загрязнении воздуха - РИА Новости, 03.07.2021
Жители Калужской области смогут узнавать онлайн о загрязнении воздуха
Пятнадцать станций автоматического контроля загрязнения воздуха работают в промышленных территориях Калужской области, с 16 июля жители региона смогут получать... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T17:24
2021-07-03T17:24
2021-07-03T17:24
калужская область
владислав шапша
виктория абрамченко
калужская область
общество
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КАЛУГА, 3 июл - РИА Новости. Пятнадцать станций автоматического контроля загрязнения воздуха работают в промышленных территориях Калужской области, с 16 июля жители региона смогут получать онлайн данные с этих станций, заявил губернатор региона Владислав Шапша.Губернатор написал в своем Telegram-канале, что провел рабочую встречу с зампредседателя правительства РФ Викторией Абрамченко. Обсудили результаты работы Калужской области в сфере охраны окружающей среды.По словам Шапши, для региона, в котором за последние 15 лет построено порядка 120 новых предприятий, очень важно, чтобы соблюдались экологические нормы, гарантирующие безопасность для людей."Поддерживаем стремление наших предприятий развивать "зеленые" технологий. Завод компании L"Oreal в Калужской области использует "сухую" технологию рециклинга воды, для производства электроэнергии здесь работает солнечная электростанция. Предприятие первым в мире получило сертификат зеленого строительства LEED v4 уровня Platinum", - написал Шапша.По его словам, активно внедряют "зеленые" технологии и многие другие калужские компании: "НЛМК – Калуга", ОНПП "Технология имени А.Г.Ромашина", завод "Тайфун", "АйСиЭм Гласс Калуга", "Кировская керамика", "Хемофарм", "Вольво Восток", "ПСМА Рус" и другие.Один из ключевых вопросов, по словам губернатора - обращение с мусором."У нас есть опыт его использования для производства RDF-топлива. Компания "Лафарж Цемент" в этом году переработает до 80 тысяч тонн альтернативного топлива. В планах - увеличение объемов переработки. В перспективе этот уникальный опыт позволит нам полностью уйти от захоронения мусора", - подчеркнул Шапша.
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владислав шапша, виктория абрамченко, калужская область, общество
Жители Калужской области смогут узнавать онлайн о загрязнении воздуха
Жители Калужской области с 16 июля смогут узнавать онлайн о загрязнении воздуха
КАЛУГА, 3 июл - РИА Новости.
Пятнадцать станций автоматического контроля загрязнения воздуха работают в промышленных территориях Калужской области
, с 16 июля жители региона смогут получать онлайн данные с этих станций, заявил губернатор региона Владислав Шапша
.
Губернатор написал в своем Telegram-канале
, что провел рабочую встречу с зампредседателя правительства РФ Викторией Абрамченко
. Обсудили результаты работы Калужской области в сфере охраны окружающей среды.
По словам Шапши, для региона, в котором за последние 15 лет построено порядка 120 новых предприятий, очень важно, чтобы соблюдались экологические нормы, гарантирующие безопасность для людей.
"Поддерживаем стремление наших предприятий развивать "зеленые" технологий. Завод компании L"Oreal в Калужской области использует "сухую" технологию рециклинга воды, для производства электроэнергии здесь работает солнечная электростанция. Предприятие первым в мире получило сертификат зеленого строительства LEED v4 уровня Platinum", - написал Шапша.
По его словам, активно внедряют "зеленые" технологии и многие другие калужские компании: "НЛМК – Калуга", ОНПП "Технология имени А.Г.Ромашина", завод "Тайфун", "АйСиЭм Гласс Калуга", "Кировская керамика", "Хемофарм", "Вольво Восток", "ПСМА Рус" и другие.
"Важнейшая задача - мониторинг качества атмосферного воздуха. Как и обещали, в регионе заработала система автоматического контроля загрязнения воздуха, 15 станций установлены в наиболее промышленно развитых районах нашей области. И уже с 16 июля эти данные будут доступны для всех жителей в режиме онлайн", - подчеркнул глава региона.
Один из ключевых вопросов, по словам губернатора - обращение с мусором.
"У нас есть опыт его использования для производства RDF-топлива. Компания "Лафарж Цемент" в этом году переработает до 80 тысяч тонн альтернативного топлива. В планах - увеличение объемов переработки. В перспективе этот уникальный опыт позволит нам полностью уйти от захоронения мусора", - подчеркнул Шапша.