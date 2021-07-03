https://ria.ru/20210703/vozdukh-1739752799.html

Жители Калужской области смогут узнавать онлайн о загрязнении воздуха

Жители Калужской области смогут узнавать онлайн о загрязнении воздуха - РИА Новости, 03.07.2021

Жители Калужской области смогут узнавать онлайн о загрязнении воздуха

Пятнадцать станций автоматического контроля загрязнения воздуха работают в промышленных территориях Калужской области, с 16 июля жители региона смогут получать... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T17:24

2021-07-03T17:24

2021-07-03T17:24

калужская область

владислав шапша

виктория абрамченко

калужская область

общество

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КАЛУГА, 3 июл - РИА Новости. Пятнадцать станций автоматического контроля загрязнения воздуха работают в промышленных территориях Калужской области, с 16 июля жители региона смогут получать онлайн данные с этих станций, заявил губернатор региона Владислав Шапша.Губернатор написал в своем Telegram-канале, что провел рабочую встречу с зампредседателя правительства РФ Викторией Абрамченко. Обсудили результаты работы Калужской области в сфере охраны окружающей среды.По словам Шапши, для региона, в котором за последние 15 лет построено порядка 120 новых предприятий, очень важно, чтобы соблюдались экологические нормы, гарантирующие безопасность для людей."Поддерживаем стремление наших предприятий развивать "зеленые" технологий. Завод компании L"Oreal в Калужской области использует "сухую" технологию рециклинга воды, для производства электроэнергии здесь работает солнечная электростанция. Предприятие первым в мире получило сертификат зеленого строительства LEED v4 уровня Platinum", - написал Шапша.По его словам, активно внедряют "зеленые" технологии и многие другие калужские компании: "НЛМК – Калуга", ОНПП "Технология имени А.Г.Ромашина", завод "Тайфун", "АйСиЭм Гласс Калуга", "Кировская керамика", "Хемофарм", "Вольво Восток", "ПСМА Рус" и другие.Один из ключевых вопросов, по словам губернатора - обращение с мусором."У нас есть опыт его использования для производства RDF-топлива. Компания "Лафарж Цемент" в этом году переработает до 80 тысяч тонн альтернативного топлива. В планах - увеличение объемов переработки. В перспективе этот уникальный опыт позволит нам полностью уйти от захоронения мусора", - подчеркнул Шапша.

https://ria.ru/20210701/prioritet-1739390395.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, виктория абрамченко, калужская область, общество