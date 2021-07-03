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С борта корабля ВМС США сняли учения российских военных в Черном море
С борта корабля ВМС США сняли учения российских военных в Черном море - РИА Новости, 03.07.2021
С борта корабля ВМС США сняли учения российских военных в Черном море
Американский журналист снял на видео учения российских кораблей и авиации, которые прошли в Черном море на фоне международных маневров НАТО Sea Breeze. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T10:10
2021-07-03T11:54
россия
sea breeze
черное море
военно-морские силы сша
нато
сша
украина
безопасность
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американский журналист снял на видео учения российских кораблей и авиации, которые прошли в Черном море на фоне международных маневров НАТО Sea Breeze.Съемка велась с борта эсминца ВМС США "Росс". На кадрах видны российский военный корабль "Ладный" и самолеты, отрабатывающие маневры.Как пояснили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, экипажи самолетов Морской авиации и ПВО, а также Южного военного округа провели тренировочные полеты. В них участвовали истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Летчики отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.Учения НАТО Sea Breeze проходят с 28 июня в северо-западной части Черного моря. В них принимают участие до пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран — членов альянса, а также Украины. Cилы и средства российского Черноморского флота следят за действиями кораблей, принимающих участие в маневрах.
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россия, sea breeze, черное море, военно-морские силы сша, нато, сша, украина, безопасность

С борта корабля ВМС США сняли учения российских военных в Черном море

10:10 03.07.2021 (обновлено: 11:54 03.07.2021)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinВоенные учения российской армии
Военные учения российской армии - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американский журналист снял на видео учения российских кораблей и авиации, которые прошли в Черном море на фоне международных маневров НАТО Sea Breeze.
Съемка велась с борта эсминца ВМС США "Росс".
На кадрах видны российский военный корабль "Ладный" и самолеты, отрабатывающие маневры.
Как пояснили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, экипажи самолетов Морской авиации и ПВО, а также Южного военного округа провели тренировочные полеты. В них участвовали истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Летчики отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.
Учения НАТО Sea Breeze проходят с 28 июня в северо-западной части Черного моря. В них принимают участие до пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран — членов альянса, а также Украины. Cилы и средства российского Черноморского флота следят за действиями кораблей, принимающих участие в маневрах.
 
РоссияSea BreezeЧерное мореВоенно-морские силы СШАНАТОСШАУкраинаБезопасность
 
 
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