https://ria.ru/20210703/vaktsinatsiya-1739760452.html

В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 03.07.2021

В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Таджикистана объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет, сообщил республиканский штаб по предотвращению распространения... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T19:22

2021-07-03T19:22

2021-07-03T20:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вакцины

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таджикистан

вакцинация

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Власти Таджикистана объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет, сообщил республиканский штаб по предотвращению распространения COVID-19 в стране.Лица, еще не сделавшие прививки, должны обратиться к семейному врачу или в местное медицинское учреждение. Вакцинация для граждан страны бесплатная. Жителей Таджикистана, помимо прочего, призвали соблюдать правила личной и общественной гигиены, использовать средства индивидуальной защиты, а также не собираться большими группами.Гражданам, въезжающим на территорию страны, рекомендуется пройти диагностику на коронавирус и самоизолироваться от родных и знакомых на десять суток вне зависимости от результата теста.Всего в стране зарегистрировали 13 569 случаев COVID-19, выздоровели 13 346 человек, скончались 92 пациента.По данным на конец июня, в Таджикистане уже вакцинировали более 200 тысяч жителей. Республика получила почти полмиллиона доз вакцин AstraZeneca и CoronaVac. Кроме поликлиник и больниц прививку можно сделать в мобильных пунктах на рынках и других местах массового скопления людей.

https://ria.ru/20210703/otlichiya-1739693616.html

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, таджикистан, вакцинация, в мире