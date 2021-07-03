https://ria.ru/20210703/vaktsinatsiya-1739760452.html
В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 03.07.2021
В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Власти Таджикистана объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет, сообщил республиканский штаб по предотвращению распространения... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T19:22
2021-07-03T19:22
2021-07-03T20:22
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Власти Таджикистана объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет, сообщил республиканский штаб по предотвращению распространения COVID-19 в стране.Лица, еще не сделавшие прививки, должны обратиться к семейному врачу или в местное медицинское учреждение. Вакцинация для граждан страны бесплатная. Жителей Таджикистана, помимо прочего, призвали соблюдать правила личной и общественной гигиены, использовать средства индивидуальной защиты, а также не собираться большими группами.Гражданам, въезжающим на территорию страны, рекомендуется пройти диагностику на коронавирус и самоизолироваться от родных и знакомых на десять суток вне зависимости от результата теста.Всего в стране зарегистрировали 13 569 случаев COVID-19, выздоровели 13 346 человек, скончались 92 пациента.По данным на конец июня, в Таджикистане уже вакцинировали более 200 тысяч жителей. Республика получила почти полмиллиона доз вакцин AstraZeneca и CoronaVac. Кроме поликлиник и больниц прививку можно сделать в мобильных пунктах на рынках и других местах массового скопления людей.
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, таджикистан, вакцинация, в мире
В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
19:22 03.07.2021 (обновлено: 20:22 03.07.2021)
В Таджикистане объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Власти Таджикистана
объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет, сообщил республиканский штаб по предотвращению распространения COVID-19 в стране.
Лица, еще не сделавшие прививки, должны обратиться к семейному врачу или в местное медицинское учреждение. Вакцинация для граждан страны бесплатная.
Жителей Таджикистана, помимо прочего, призвали соблюдать правила личной и общественной гигиены, использовать средства индивидуальной защиты, а также не собираться большими группами.
Гражданам, въезжающим на территорию страны, рекомендуется пройти диагностику на коронавирус и самоизолироваться от родных и знакомых на десять суток вне зависимости от результата теста.
Всего в стране зарегистрировали 13 569 случаев COVID-19, выздоровели 13 346 человек, скончались 92 пациента.
По данным на конец июня, в Таджикистане уже вакцинировали более 200 тысяч жителей. Республика получила почти полмиллиона доз вакцин AstraZeneca и CoronaVac. Кроме поликлиник и больниц прививку можно сделать в мобильных пунктах на рынках и других местах массового скопления людей.