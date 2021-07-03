https://ria.ru/20210703/vaktsinatsiya-1739740990.html
Беглов рассказал о самочувствии после ревакцинации
Беглов рассказал о самочувствии после ревакцинации - РИА Новости, 03.07.2021
Беглов рассказал о самочувствии после ревакцинации
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что чувствует себя хорошо после повторной вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T15:03
2021-07-03T15:03
2021-07-03T15:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что чувствует себя хорошо после повторной вакцинации от коронавируса.Пресс-служба администрации губернатора Петербурга 29 июня информировала, что Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19. Первый раз он сделал прививку от коронавируса в марте.По его словам, он посетил в субботу пункт вакцинации в одном из торговых центров города. "Собственник торгового центра при нас привился, чем дал, наверное, пример и арендаторам, и всем предприятиям сферы услуг - это торговые центры, это рестораторы и другие. Это очень правильно. Мы должны научиться жить в условиях новой нормальности, у нас другого выхода нет. Нам нужно получить коллективный иммунитет. Если мы его не получим, ничего хорошего не будет - тогда это болезни, ограничительные меры", - заявил губернатор.Беглов отметил хорошие темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге."Вакцинация идет хорошими темпами... Во-первых, необходимо пройти вакцинацию для безопасности себя, своих родных и близких, и окружающих. Но еще сейчас ряд регионов предъявляют соответствующие требования. Если выезжать куда-то в южные регионы, то там предъявляют требования - ты должен быть вакцинирован, иначе у тебя возникают проблемы при использовании той или иной инфраструктуры", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20210702/revaktsinatsiya-1739410117.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, санкт-петербург, общество
Беглов рассказал о самочувствии после ревакцинации
Губернатор Санкт-Петербурга Беглов рассказал о самочувствии после ревакцинации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
рассказал, что чувствует себя хорошо после повторной вакцинации от коронавируса.
Пресс-служба администрации губернатора Петербурга 29 июня информировала, что Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19. Первый раз он сделал прививку от коронавируса в марте.
"Вы знаете, что я прошел ревакцинацию. Чувствую себя хорошо, нормально и даже по выходным работаю. Так что все в порядке", - сказал Беглов журналистам.
По его словам, он посетил в субботу пункт вакцинации в одном из торговых центров города. "Собственник торгового центра при нас привился, чем дал, наверное, пример и арендаторам, и всем предприятиям сферы услуг - это торговые центры, это рестораторы и другие. Это очень правильно. Мы должны научиться жить в условиях новой нормальности, у нас другого выхода нет. Нам нужно получить коллективный иммунитет. Если мы его не получим, ничего хорошего не будет - тогда это болезни, ограничительные меры", - заявил губернатор.
Беглов отметил хорошие темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге.
"Вакцинация идет хорошими темпами... Во-первых, необходимо пройти вакцинацию для безопасности себя, своих родных и близких, и окружающих. Но еще сейчас ряд регионов предъявляют соответствующие требования. Если выезжать куда-то в южные регионы, то там предъявляют требования - ты должен быть вакцинирован, иначе у тебя возникают проблемы при использовании той или иной инфраструктуры", - добавил губернатор.