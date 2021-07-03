https://ria.ru/20210703/uma2rman-1739592018.html

Группа Uma2rman записала кавер песни Людмилы Зыкиной

Группа Uma2rman записала кавер песни Людмилы Зыкиной - РИА Новости, 03.07.2021

Группа Uma2rman записала кавер песни Людмилы Зыкиной

Группа Uma2rman выпустила кавер песни "Течет река Волга". Об этом музыканты сообщили в микроблоге коллектива. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T01:51

2021-07-03T01:51

2021-07-03T02:19

новости культуры

культура

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марк бернес

нижний новгород

людмила зыкина

волга

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Группа Uma2rman выпустила кавер песни "Течет река Волга". Об этом музыканты сообщили в микроблоге коллектива. Трек был записан для проекта "Вместе мы – польза!", его цель — очистить берега Волги от мусора."Волга – это детство наших Вовы и Сережи, которое прошло в Нижнем Новгороде, это первая пойманная рыба, это самые счастливые воспоминания, это место, в которое хочется возвращаться снова и снова", — говорят музыканты.Песню создали композитор Марк Фрадкин и поэт Лев Ошанин в 1962 году. Для фильма "Течет Волга" ее записал Владимир Трошин. Однако еще до премьеры ленты зрители познакомились с композицией в исполнении Марка Бернеса. В 1963 вышла еще одна ее версия — свое прочтение представила Людмила Зыкина. И оно стало супер популярным.Солист Uma2rman Владимир Кристовский не стал подражать легендарным вокалистам. В его интерпретации сохранилось характерное для коллектива звучание.

https://ria.ru/20210604/littlebig-1735566778.html

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новости культуры, владимир кристовский (певец), марк бернес, нижний новгород, людмила зыкина, волга