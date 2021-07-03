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В Минобороны Украины отреагировали на скандал с обувью девушек на параде
В Минобороны Украины отреагировали на скандал с обувью девушек на параде - РИА Новости, 03.07.2021
В Минобороны Украины отреагировали на скандал с обувью девушек на параде
Министр обороны Украины Андрей Таран встретился с курсантками-участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины после разгоревшегося скандала... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T13:09
2021-07-03T13:14
андрей таранов
верховная рада украины
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общество
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КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран встретился с курсантками-участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины после разгоревшегося скандала вокруг каблуков и поручил рассмотреть возможность закупки обуви экспериментального образца, сообщается на сайте военного ведомства страны.В Верховной раде Украины разгорелся скандал из-за планов минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовала от Тарана объяснений и извинений, ему также вручили туфли на каблуках.Отмечается, что руководство высшего военно-учебного заведения спрашивало курсанток, идти на параде в берцах или в туфлях, 99% из них "высказались, чтобы идти в парадной форме", которая предполагает ношение обуви на каблуке."Выслушав предложения курсанток, которые активно участвовали в беседе, министр обороны Украины дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для юбилейного парада. Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучше, эргономичнее и изготовленной в кратчайшие сроки, отметил министр. В случае положительного опыта использования этой партии будет проработан вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин", - говорится в сообщении.Таран рассказал, что руководство минобороны сейчас "практически с нуля" организует надлежащее вещевое обеспечение именно военнослужащих-женщин: в первую очередь бельем, хотя подобная практика до сих пор отсутствовала, формой и обувью, что соответствовало бы эргономическим характеристикам и удовлетворяло эстетические вкусы военных."Министр обороны также выразил сожаление, что повод, который должен стать толчком для конструктивного решения актуальных проблем, отдельные политсилы использовали для банального политиканства и самопиара. Но для руководства Минобороны, убежден Андрей Таран, это скорее хорошая возможность показать обществу, что забота о наших военнослужащих среди приоритетов работы ведомства", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210702/kabluki-1739594103.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/armiya-1594810664.html
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андрей таранов, верховная рада украины, украина, общество, в мире
В Минобороны Украины отреагировали на скандал с обувью девушек на параде
13:09 03.07.2021 (обновлено: 13:14 03.07.2021)
 
© Фото : @MinistryofDefence.UA/FacebookКурсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во время репетиции парада по случаю Дня Независимости
Курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко во время репетиции парада по случаю Дня Независимости - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Фото : @MinistryofDefence.UA/Facebook

Глава Минобороны Украины Таран отреагировал на скандал с обувью девушек на параде

Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран встретился с курсантками-участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины после разгоревшегося скандала вокруг каблуков и поручил рассмотреть возможность закупки обуви экспериментального образца, сообщается на сайте военного ведомства страны.
В Верховной раде Украины разгорелся скандал из-за планов минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовала от Тарана объяснений и извинений, ему также вручили туфли на каблуках.
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Отмечается, что руководство высшего военно-учебного заведения спрашивало курсанток, идти на параде в берцах или в туфлях, 99% из них "высказались, чтобы идти в парадной форме", которая предполагает ношение обуви на каблуке.
"Выслушав предложения курсанток, которые активно участвовали в беседе, министр обороны Украины дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для юбилейного парада. Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучше, эргономичнее и изготовленной в кратчайшие сроки, отметил министр. В случае положительного опыта использования этой партии будет проработан вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин", - говорится в сообщении.
Таран рассказал, что руководство минобороны сейчас "практически с нуля" организует надлежащее вещевое обеспечение именно военнослужащих-женщин: в первую очередь бельем, хотя подобная практика до сих пор отсутствовала, формой и обувью, что соответствовало бы эргономическим характеристикам и удовлетворяло эстетические вкусы военных.
"Министр обороны также выразил сожаление, что повод, который должен стать толчком для конструктивного решения актуальных проблем, отдельные политсилы использовали для банального политиканства и самопиара. Но для руководства Минобороны, убежден Андрей Таран, это скорее хорошая возможность показать обществу, что забота о наших военнослужащих среди приоритетов работы ведомства", - отмечается в сообщении.
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