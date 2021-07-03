https://ria.ru/20210703/ukraina-1739733289.html
В Минобороны Украины отреагировали на скандал с обувью девушек на параде
В Минобороны Украины отреагировали на скандал с обувью девушек на параде - РИА Новости, 03.07.2021
В Минобороны Украины отреагировали на скандал с обувью девушек на параде
Министр обороны Украины Андрей Таран встретился с курсантками-участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины после разгоревшегося скандала... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T13:09
2021-07-03T13:09
2021-07-03T13:14
андрей таранов
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КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран встретился с курсантками-участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины после разгоревшегося скандала вокруг каблуков и поручил рассмотреть возможность закупки обуви экспериментального образца, сообщается на сайте военного ведомства страны.В Верховной раде Украины разгорелся скандал из-за планов минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовала от Тарана объяснений и извинений, ему также вручили туфли на каблуках.Отмечается, что руководство высшего военно-учебного заведения спрашивало курсанток, идти на параде в берцах или в туфлях, 99% из них "высказались, чтобы идти в парадной форме", которая предполагает ношение обуви на каблуке."Выслушав предложения курсанток, которые активно участвовали в беседе, министр обороны Украины дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для юбилейного парада. Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучше, эргономичнее и изготовленной в кратчайшие сроки, отметил министр. В случае положительного опыта использования этой партии будет проработан вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин", - говорится в сообщении.Таран рассказал, что руководство минобороны сейчас "практически с нуля" организует надлежащее вещевое обеспечение именно военнослужащих-женщин: в первую очередь бельем, хотя подобная практика до сих пор отсутствовала, формой и обувью, что соответствовало бы эргономическим характеристикам и удовлетворяло эстетические вкусы военных."Министр обороны также выразил сожаление, что повод, который должен стать толчком для конструктивного решения актуальных проблем, отдельные политсилы использовали для банального политиканства и самопиара. Но для руководства Минобороны, убежден Андрей Таран, это скорее хорошая возможность показать обществу, что забота о наших военнослужащих среди приоритетов работы ведомства", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210702/kabluki-1739594103.html
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РИА Новости
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андрей таранов, верховная рада украины, украина, общество, в мире
В Минобороны Украины отреагировали на скандал с обувью девушек на параде
13:09 03.07.2021 (обновлено: 13:14 03.07.2021)
Глава Минобороны Украины Таран отреагировал на скандал с обувью девушек на параде
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости.
Министр обороны Украины Андрей Таран
встретился с курсантками-участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины
после разгоревшегося скандала вокруг каблуков и поручил рассмотреть возможность закупки обуви экспериментального образца, сообщается на сайте военного ведомства страны.
В Верховной раде
Украины разгорелся скандал из-за планов минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовала от Тарана объяснений и извинений, ему также вручили туфли на каблуках.
Отмечается, что руководство высшего военно-учебного заведения спрашивало курсанток, идти на параде в берцах или в туфлях, 99% из них "высказались, чтобы идти в парадной форме", которая предполагает ношение обуви на каблуке.
"Выслушав предложения курсанток, которые активно участвовали в беседе, министр обороны Украины дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для юбилейного парада. Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучше, эргономичнее и изготовленной в кратчайшие сроки, отметил министр. В случае положительного опыта использования этой партии будет проработан вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин", - говорится в сообщении.
Таран рассказал, что руководство минобороны сейчас "практически с нуля" организует надлежащее вещевое обеспечение именно военнослужащих-женщин: в первую очередь бельем, хотя подобная практика до сих пор отсутствовала, формой и обувью, что соответствовало бы эргономическим характеристикам и удовлетворяло эстетические вкусы военных.
"Министр обороны также выразил сожаление, что повод, который должен стать толчком для конструктивного решения актуальных проблем, отдельные политсилы использовали для банального политиканства и самопиара. Но для руководства Минобороны, убежден Андрей Таран, это скорее хорошая возможность показать обществу, что забота о наших военнослужащих среди приоритетов работы ведомства", - отмечается в сообщении.