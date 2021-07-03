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В Верховной раде заявили о лишении русских граждан Украины прав человека
В Верховной раде заявили о лишении русских граждан Украины прав человека - РИА Новости, 03.07.2021
В Верховной раде заявили о лишении русских граждан Украины прав человека
Русские жители Украины больше не будут обладать всеми правами человека после принятия закона о коренных народах Украины, заявил депутат Верховной рады от... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T02:41
2021-07-03T09:52
олег семинский
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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На Украине признали, что лишили русских прав человека
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Русские жители Украины больше не будут обладать всеми правами человека после принятия закона о коренных народах Украины, заявил депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Олег Семинский.Затем он удалил этот пост, но скриншот вместе с резким комментарием опубликовал на своей странице депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.Первого июля Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины". Его поддержали 326 депутатов. Как следует из документа, коренным народом считается автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, носитель самобытного языка и культуры, имеющий традиционные, социальные, культурные или представительные органы. Коренной народ должен осознавать себя таковым и быть этническим меньшинством в составе населения, а также не иметь собственного государства за пределами Украины. Таким народам гарантируется право обучаться на родном языке и создавать свои СМИ, государство обязуется защищать их от геноцида и любых других актов коллективного принуждения или насилия.В законе отдельно прописаны коренные народы, которые сформировались в Крыму, — крымские татары, караимы и крымчаки. Русские, венгры, белорусы, молдаване и другие национальности, проживающие на Украине, не попадают под определение коренных.В Госдуме документ назвали оскорблением исторической памяти и новой попыткой вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины, а также идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны в Донбассе. По словам президента Владимира Путина, идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.
https://ria.ru/20210702/krym-1739552279.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210702/zakharova-1739536183.html
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олег семинский, оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
В Верховной раде заявили о лишении русских граждан Украины прав человека
02:41 03.07.2021 (обновлено: 09:52 03.07.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Депутат Рады Семинский заявил о лишении русских граждан Украины некоторых прав человека

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Русские жители Украины больше не будут обладать всеми правами человека после принятия закона о коренных народах Украины, заявил депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Олег Семинский.

"Сегодняшний день — трагедия для российского Кремля и украинских олигархов, а для украинцев — начало восстановления справедливости! Русские на законодательном уровне — не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере обладать всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в конституции и законах Украины. В отличие от украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков", — написал Семинский в Facebook.

Затем он удалил этот пост, но скриншот вместе с резким комментарием опубликовал на своей странице депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
Первого июля Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины". Его поддержали 326 депутатов.
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Как следует из документа, коренным народом считается автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, носитель самобытного языка и культуры, имеющий традиционные, социальные, культурные или представительные органы. Коренной народ должен осознавать себя таковым и быть этническим меньшинством в составе населения, а также не иметь собственного государства за пределами Украины. Таким народам гарантируется право обучаться на родном языке и создавать свои СМИ, государство обязуется защищать их от геноцида и любых других актов коллективного принуждения или насилия.
В законе отдельно прописаны коренные народы, которые сформировались в Крыму, — крымские татары, караимы и крымчаки. Русские, венгры, белорусы, молдаване и другие национальности, проживающие на Украине, не попадают под определение коренных.
В Госдуме документ назвали оскорблением исторической памяти и новой попыткой вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины, а также идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны в Донбассе. По словам президента Владимира Путина, идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.
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