https://ria.ru/20210703/ugroza-1739745405.html
Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России
Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России - РИА Новости, 03.07.2021
Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России
Одними из основных угроз России сегодня являются информационные атаки, дезинформация и попытки манипулировать массовым сознанием со стороны Запада - попытки... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T16:05
2021-07-03T16:05
2021-07-03T16:05
россия
богдан безпалько
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148231/82/1482318212_0:11:5184:2927_1920x0_80_0_0_a2b793dca9505c2a1ade0ca9d11bd9ac.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Одними из основных угроз России сегодня являются информационные атаки, дезинформация и попытки манипулировать массовым сознанием со стороны Запада - попытки "взорвать" страну изнутри, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько, комментируя соответствующий пункт обновленной стратегии нацбезопасности."Информационные атаки, дезинформация, попытки манипулировать массовым сознанием, если проще – попытка взорвать нашу страну изнутри. Это одна из основных угроз сегодня", - сказал Безпалько.Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, соответствующий указ опубликован в субботу. В документе отмечается, что деструктивные силы за рубежом и внутри страны пытаются использовать объективные социально-экономические трудности в РФ для стимулирования негативных социальных процессов, обострения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.Также подчеркивается, что не ослабевает активность иностранной разведки и спецслужб, пропагандистскую работу стремятся усилить террористические и экстремистские международные организации, а для распространения недостоверной информации и организации незаконных публичных акций широко используются возможности глобальных интернет-компаний.В стратегии отмечается, что из-за быстрого развития информационно-коммуникационных технологий растет вероятность возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства, к тому же расширяется использование IT-технологий для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва их суверенитета и нарушения территориальной целостности, что угрожает международному миру и безопасности.
https://ria.ru/20210703/strategiya-1739743752.html
https://ria.ru/20210703/vesternizatsiya-1739741855.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148231/82/1482318212_259:0:4867:3456_1920x0_80_0_0_8c78aa497fb4d18a43fc228b6e2ae03d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, богдан безпалько, владимир путин, безопасность
Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России
Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Одними из основных угроз России
сегодня являются информационные атаки, дезинформация и попытки манипулировать массовым сознанием со стороны Запада - попытки "взорвать" страну изнутри, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько
, комментируя соответствующий пункт обновленной стратегии нацбезопасности.
"Информационные атаки, дезинформация, попытки манипулировать массовым сознанием, если проще – попытка взорвать нашу страну изнутри. Это одна из основных угроз сегодня", - сказал Безпалько.
Президент России Владимир Путин
утвердил стратегию национальной безопасности РФ, соответствующий указ опубликован в субботу. В документе отмечается, что деструктивные силы за рубежом и внутри страны пытаются использовать объективные социально-экономические трудности в РФ для стимулирования негативных социальных процессов, обострения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
Также подчеркивается, что не ослабевает активность иностранной разведки и спецслужб, пропагандистскую работу стремятся усилить террористические и экстремистские международные организации, а для распространения недостоверной информации и организации незаконных публичных акций широко используются возможности глобальных интернет-компаний.
В стратегии отмечается, что из-за быстрого развития информационно-коммуникационных технологий растет вероятность возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства, к тому же расширяется использование IT-технологий для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва их суверенитета и нарушения территориальной целостности, что угрожает международному миру и безопасности.