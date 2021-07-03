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Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России
Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России - РИА Новости, 03.07.2021
Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России
Одними из основных угроз России сегодня являются информационные атаки, дезинформация и попытки манипулировать массовым сознанием со стороны Запада - попытки... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T16:05
2021-07-03T16:05
россия
богдан безпалько
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Одними из основных угроз России сегодня являются информационные атаки, дезинформация и попытки манипулировать массовым сознанием со стороны Запада - попытки "взорвать" страну изнутри, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько, комментируя соответствующий пункт обновленной стратегии нацбезопасности."Информационные атаки, дезинформация, попытки манипулировать массовым сознанием, если проще – попытка взорвать нашу страну изнутри. Это одна из основных угроз сегодня", - сказал Безпалько.Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, соответствующий указ опубликован в субботу. В документе отмечается, что деструктивные силы за рубежом и внутри страны пытаются использовать объективные социально-экономические трудности в РФ для стимулирования негативных социальных процессов, обострения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.Также подчеркивается, что не ослабевает активность иностранной разведки и спецслужб, пропагандистскую работу стремятся усилить террористические и экстремистские международные организации, а для распространения недостоверной информации и организации незаконных публичных акций широко используются возможности глобальных интернет-компаний.В стратегии отмечается, что из-за быстрого развития информационно-коммуникационных технологий растет вероятность возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства, к тому же расширяется использование IT-технологий для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва их суверенитета и нарушения территориальной целостности, что угрожает международному миру и безопасности.
https://ria.ru/20210703/strategiya-1739743752.html
https://ria.ru/20210703/vesternizatsiya-1739741855.html
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россия, богдан безпалько, владимир путин, безопасность
Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России
16:05 03.07.2021
 
© РИА Новости / Александр НатрускинБогдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин

Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Одними из основных угроз России сегодня являются информационные атаки, дезинформация и попытки манипулировать массовым сознанием со стороны Запада - попытки "взорвать" страну изнутри, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько, комментируя соответствующий пункт обновленной стратегии нацбезопасности.
"Информационные атаки, дезинформация, попытки манипулировать массовым сознанием, если проще – попытка взорвать нашу страну изнутри. Это одна из основных угроз сегодня", - сказал Безпалько.
Танки Т-72Б3М на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
15:38
Эксперт счел стратегию нацбезопасности сигналом о готовности к конфликту
Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, соответствующий указ опубликован в субботу. В документе отмечается, что деструктивные силы за рубежом и внутри страны пытаются использовать объективные социально-экономические трудности в РФ для стимулирования негативных социальных процессов, обострения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
Также подчеркивается, что не ослабевает активность иностранной разведки и спецслужб, пропагандистскую работу стремятся усилить террористические и экстремистские международные организации, а для распространения недостоверной информации и организации незаконных публичных акций широко используются возможности глобальных интернет-компаний.
В стратегии отмечается, что из-за быстрого развития информационно-коммуникационных технологий растет вероятность возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства, к тому же расширяется использование IT-технологий для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва их суверенитета и нарушения территориальной целостности, что угрожает международному миру и безопасности.
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
15:10
Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета
 
РоссияБогдан БезпалькоВладимир ПутинБезопасность
 
 
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