https://ria.ru/20210703/ugroza-1739745405.html

Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России

Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России - РИА Новости, 03.07.2021

Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России

Одними из основных угроз России сегодня являются информационные атаки, дезинформация и попытки манипулировать массовым сознанием со стороны Запада - попытки... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T16:05

2021-07-03T16:05

2021-07-03T16:05

россия

богдан безпалько

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Одними из основных угроз России сегодня являются информационные атаки, дезинформация и попытки манипулировать массовым сознанием со стороны Запада - попытки "взорвать" страну изнутри, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько, комментируя соответствующий пункт обновленной стратегии нацбезопасности."Информационные атаки, дезинформация, попытки манипулировать массовым сознанием, если проще – попытка взорвать нашу страну изнутри. Это одна из основных угроз сегодня", - сказал Безпалько.Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, соответствующий указ опубликован в субботу. В документе отмечается, что деструктивные силы за рубежом и внутри страны пытаются использовать объективные социально-экономические трудности в РФ для стимулирования негативных социальных процессов, обострения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.Также подчеркивается, что не ослабевает активность иностранной разведки и спецслужб, пропагандистскую работу стремятся усилить террористические и экстремистские международные организации, а для распространения недостоверной информации и организации незаконных публичных акций широко используются возможности глобальных интернет-компаний.В стратегии отмечается, что из-за быстрого развития информационно-коммуникационных технологий растет вероятность возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства, к тому же расширяется использование IT-технологий для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва их суверенитета и нарушения территориальной целостности, что угрожает международному миру и безопасности.

https://ria.ru/20210703/strategiya-1739743752.html

https://ria.ru/20210703/vesternizatsiya-1739741855.html

россия

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россия, богдан безпалько, владимир путин, безопасность