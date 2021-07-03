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СМИ: Япония намекнула США на новый Перл-Харбор из-за российских учений
СМИ: Япония намекнула США на новый Перл-Харбор из-за российских учений - РИА Новости, 03.07.2021
СМИ: Япония намекнула США на новый Перл-Харбор из-за российских учений
Российские военные учения в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность, пишет Daily Express со ссылкой на заявление замминистра обороны Японии... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T17:13
2021-07-03T19:30
россия
перл-харбор
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
китай
япония
гавайи
сша
безопасность
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские военные учения в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность, пишет Daily Express со ссылкой на заявление замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма.Он также призвал проводить политику сдерживания в отношения Китая, который, по мнению Накаямы, проводит учения в координации с Россией.Ранее Министерство обороны России сообщило, что корабли ТОФ вместе с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят маневры в центральной части Тихого океана, на расстоянии 4,6 тысячи километров юго-восточнее Курил.
https://ria.ru/20210703/video-1739719463.html
россия
перл-харбор
тихий океан
китай
япония
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россия, перл-харбор, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, китай, япония, гавайи, сша, безопасность
СМИ: Япония намекнула США на новый Перл-Харбор из-за российских учений
17:13 03.07.2021 (обновлено: 19:30 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВМФ России
ВМФ России - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Японский замминистра предупредил США о "новом Перл-Харборе" из-за российских учений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские военные учения в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность, пишет Daily Express со ссылкой на заявление замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма.
"Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор <…> Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью", – пояснил политик, попытавшись, таким образом, провести параллели между действиями России и нападением японской армии в годы Второй мировой войны на американский остров Оаху.
Он также призвал проводить политику сдерживания в отношения Китая, который, по мнению Накаямы, проводит учения в координации с Россией.
"Индо-Тихоокеанское командование США следит за российскими судами, действующими в международных водах в западной части Тихого океана <…> Мы ожидаем, что Россия будет осуществлять свои маневры, не нарушая международного права", — заключил замминистра.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что корабли ТОФ вместе с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят маневры в центральной части Тихого океана, на расстоянии 4,6 тысячи километров юго-восточнее Курил.
Военные учения российской армии - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
Вчера, 10:10
С борта корабля ВМС США сняли учения российских военных в Черном море
 
РоссияПерл-ХарборТихий океанТихоокеанский флот ВМФ РоссииКитайЯпонияГавайиСШАБезопасность
 
 
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