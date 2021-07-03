https://ria.ru/20210703/ucheniya-1739752137.html

СМИ: Япония намекнула США на новый Перл-Харбор из-за российских учений

СМИ: Япония намекнула США на новый Перл-Харбор из-за российских учений - РИА Новости, 03.07.2021

СМИ: Япония намекнула США на новый Перл-Харбор из-за российских учений

Российские военные учения в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность, пишет Daily Express со ссылкой на заявление замминистра обороны Японии... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T17:13

2021-07-03T17:13

2021-07-03T19:30

россия

перл-харбор

тихий океан

тихоокеанский флот вмф россии

китай

япония

гавайи

сша

безопасность

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские военные учения в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность, пишет Daily Express со ссылкой на заявление замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма.Он также призвал проводить политику сдерживания в отношения Китая, который, по мнению Накаямы, проводит учения в координации с Россией.Ранее Министерство обороны России сообщило, что корабли ТОФ вместе с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят маневры в центральной части Тихого океана, на расстоянии 4,6 тысячи километров юго-восточнее Курил.

https://ria.ru/20210703/video-1739719463.html

россия

перл-харбор

тихий океан

китай

япония

гавайи

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, перл-харбор, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, китай, япония, гавайи, сша, безопасность