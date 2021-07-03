МИД прокомментировал японо-американские учения на Хоккайдо
МИД прокомментировал японо-американские учения на Хоккайдо
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МИД РФ рассматривает военные учения на острове Хоккайдо, расположенном вблизи границ РФ, как "обеспечение узколобых интересов военного альянса Японии с Вашингтоном", говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области. В этом контексте трудно избавиться от ощущения, что выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", на самом деле подчинены одной задаче – обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Также отмечается "беспрецедентный по задействованным силам и охвату территории Японии масштаб маневров" в рамках военных учений "Восточный щит", которые проводятся в период с 24 июня по 11 июля.
"Рассматриваем эпизоды учений на острове Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ Российской Федерации, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей. К этому подталкивают и сами японские представители, в частности, министр обороны Нобуо Киси, который в ходе инспекционной поездки на Хоккайдо 29 июня публично указал на "критическую значимость" для Японии северного направления. На нем у островного государства, как известно, только один сосед – Российская Федерация", - сказано в официальном комментарии Захаровой.
При этом от конструктивного диалога с Россией Токио уходит, подчеркивает дипломат.
"Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по нашим обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области", - добавляет она.
По словам Захаровой, МИД РФ "будет внимательно следить за таким курсом японских властей и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования".