https://ria.ru/20210703/ucheniya-1739747451.html

МИД прокомментировал японо-американские учения на Хоккайдо

МИД прокомментировал японо-американские учения на Хоккайдо - РИА Новости, 03.07.2021

МИД прокомментировал японо-американские учения на Хоккайдо

МИД РФ рассматривает военные учения на острове Хоккайдо, расположенном вблизи границ РФ, как "обеспечение узколобых интересов военного альянса Японии с... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T16:36

2021-07-03T16:36

2021-07-03T16:36

россия

нобуо киси

мария захарова

здоровье - общество

япония

токио

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МИД РФ рассматривает военные учения на острове Хоккайдо, расположенном вблизи границ РФ, как "обеспечение узколобых интересов военного альянса Японии с Вашингтоном", говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области. В этом контексте трудно избавиться от ощущения, что выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", на самом деле подчинены одной задаче – обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Также отмечается "беспрецедентный по задействованным силам и охвату территории Японии масштаб маневров" в рамках военных учений "Восточный щит", которые проводятся в период с 24 июня по 11 июля."Рассматриваем эпизоды учений на острове Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ Российской Федерации, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей. К этому подталкивают и сами японские представители, в частности, министр обороны Нобуо Киси, который в ходе инспекционной поездки на Хоккайдо 29 июня публично указал на "критическую значимость" для Японии северного направления. На нем у островного государства, как известно, только один сосед – Российская Федерация", - сказано в официальном комментарии Захаровой.При этом от конструктивного диалога с Россией Токио уходит, подчеркивает дипломат."Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по нашим обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области", - добавляет она.По словам Захаровой, МИД РФ "будет внимательно следить за таким курсом японских властей и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования".

https://ria.ru/20210626/kurily-1738700253.html

https://ria.ru/20210625/kurily-1738563595.html

россия

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нобуо киси, мария захарова, здоровье - общество, япония, токио, в мире