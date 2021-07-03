Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210703/ucheniya-1739747451.html
МИД прокомментировал японо-американские учения на Хоккайдо
МИД прокомментировал японо-американские учения на Хоккайдо - РИА Новости, 03.07.2021
МИД прокомментировал японо-американские учения на Хоккайдо
МИД РФ рассматривает военные учения на острове Хоккайдо, расположенном вблизи границ РФ, как "обеспечение узколобых интересов военного альянса Японии с... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T16:36
2021-07-03T16:36
россия
нобуо киси
мария захарова
здоровье - общество
япония
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МИД РФ рассматривает военные учения на острове Хоккайдо, расположенном вблизи границ РФ, как "обеспечение узколобых интересов военного альянса Японии с Вашингтоном", говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области. В этом контексте трудно избавиться от ощущения, что выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", на самом деле подчинены одной задаче – обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Также отмечается "беспрецедентный по задействованным силам и охвату территории Японии масштаб маневров" в рамках военных учений "Восточный щит", которые проводятся в период с 24 июня по 11 июля."Рассматриваем эпизоды учений на острове Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ Российской Федерации, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей. К этому подталкивают и сами японские представители, в частности, министр обороны Нобуо Киси, который в ходе инспекционной поездки на Хоккайдо 29 июня публично указал на "критическую значимость" для Японии северного направления. На нем у островного государства, как известно, только один сосед – Российская Федерация", - сказано в официальном комментарии Захаровой.При этом от конструктивного диалога с Россией Токио уходит, подчеркивает дипломат."Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по нашим обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области", - добавляет она.По словам Захаровой, МИД РФ "будет внимательно следить за таким курсом японских властей и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования".
https://ria.ru/20210626/kurily-1738700253.html
https://ria.ru/20210625/kurily-1738563595.html
россия
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_491:251:2888:2048_1920x0_80_0_0_bf03fd918722823aa6e2cd8c6f08f81d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нобуо киси, мария захарова, здоровье - общество, япония, токио, в мире
МИД прокомментировал японо-американские учения на Хоккайдо
16:36 03.07.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МИД прокомментировал японо-американские учения на Хоккайдо

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МИД РФ рассматривает военные учения на острове Хоккайдо, расположенном вблизи границ РФ, как "обеспечение узколобых интересов военного альянса Японии с Вашингтоном", говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области. В этом контексте трудно избавиться от ощущения, что выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", на самом деле подчинены одной задаче – обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Курилы - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 03:18
Японцы понадеялись отобрать Курилы у России после провокации у Крыма
Также отмечается "беспрецедентный по задействованным силам и охвату территории Японии масштаб маневров" в рамках военных учений "Восточный щит", которые проводятся в период с 24 июня по 11 июля.
"Рассматриваем эпизоды учений на острове Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ Российской Федерации, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей. К этому подталкивают и сами японские представители, в частности, министр обороны Нобуо Киси, который в ходе инспекционной поездки на Хоккайдо 29 июня публично указал на "критическую значимость" для Японии северного направления. На нем у островного государства, как известно, только один сосед – Российская Федерация", - сказано в официальном комментарии Захаровой.
При этом от конструктивного диалога с Россией Токио уходит, подчеркивает дипломат.
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 11:38
Японцы назвали виновного в том, что Курилы до сих пор принадлежат России
"Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по нашим обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области", - добавляет она.
По словам Захаровой, МИД РФ "будет внимательно следить за таким курсом японских властей и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования".
 
РоссияНобуо КисиМария ЗахароваЗдоровье - ОбществоЯпонияТокиоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05На Филиппинах потерпел крушение военный самолет
07:58В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
07:46В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
07:03Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
06:06Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России
05:41ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya
04:56Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России
04:28В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Любителям ходить босиком сделали предупреждение
04:11Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть
03:50При оползне в Японии погибли два человека
03:35Врач рассказал, как справиться с головной болью без таблеток
03:15Названа минимальная сумма для торговли на бирже
03:08Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС
02:57Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
02:15Эксперт назвал опасный способ вложения денег
02:15Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
02:00Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
01:30При беспорядках в Эсватини погибли 40 человек
01:29В Раде заявили, что Зеленского украли и подменили на двойника
Лента новостейМолния