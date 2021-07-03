https://ria.ru/20210703/ubiystvo-1739762169.html
Раскрыты детали убийства вдовы банкира Пузикова, отравленного в 2012 году
Раскрыты детали убийства вдовы банкира Пузикова, отравленного в 2012 году - РИА Новости, 04.07.2021
Раскрыты детали убийства вдовы банкира Пузикова, отравленного в 2012 году
Региональное издание 63.RU раскрыло детали дела об убийстве Екатерины Пузиковой, вдовы отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-03T19:49
2021-07-03T19:49
2021-07-04T00:06
россия
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самара
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Региональное издание 63.RU раскрыло детали дела об убийстве Екатерины Пузиковой, вдовы отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.Ранее в пресс-службе СУ СК по региону сообщили РИА Новости, что жительницу Самары нашли мертвой. По словам самарского адвоката Андрея Соколова, убитой является Екатерина Пузикова. По данным следствия, женщину обнаружили утром в субботу в квартире на улице Садовой с травмой головы, нанесенной, предположительно, твердым тупым предметом. Возбуждено уголовное дело.Соколов рассказал 63.RU, что тело девушки обнаружил ее отец.По информации портала, некоторое время назад убитая покинула Самару, однако накануне случившегося вернулась в город. Причина такого решения остается неизвестна. С вечера пятницы Пузикова перестала выходить на связь.При этом источник самарского новостного портала заявил, что причиной смерти могла стать черепно-мозговая травма."У нее была разбита голова и вырван клок волос", — добавил он.Заместитель директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков скончался 20 марта 2012 года. За две недели до этого он и еще два молодых человека попали в больницу с признаками отравления. Следствие предполагало, что банкира отравила его супруга, которая подмешала в пищу яд. Причиной назвалось "возникшее чувство ревности из мести за совершенные супружеские измены".Суд первой инстанции дважды признавал Пузикову виновной, но оба раза приговоры отменили. В последний раз это случилось 31 октября 2017 года — обвиняемую не признали причастной к совершению преступления.Новый избранник Пузиковой, президент самарской Федерации профессионального кикбоксинга Алексей Рясков, опубликовал в Instagram видео, в котором признался, что помог ей уйти от ответственности. По его словам, в 2017 году он и родители женщины собрали 15 миллионов рублей, которые передали одному из работников областного суда. После этого Екатерину Пузикову оправдали.Сейчас следствие устанавливает всех людей из окружения Пузиковой и планирует допросить всех членов ее семьи.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, следственный комитет россии (ск рф), россельхозбанк, самара, происшествия
Раскрыты детали убийства вдовы банкира Пузикова, отравленного в 2012 году
19:49 03.07.2021 (обновлено: 00:06 04.07.2021)
63.RU: Погибшая вдова банкира Пузикова вернулась в Самару накануне убийства
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Региональное издание 63.RU
раскрыло детали дела об убийстве Екатерины Пузиковой, вдовы отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.
Ранее в пресс-службе СУ СК по региону сообщили РИА Новости, что жительницу Самары
нашли мертвой. По словам самарского адвоката Андрея Соколова, убитой является Екатерина Пузикова. По данным следствия, женщину обнаружили утром в субботу в квартире на улице Садовой с травмой головы, нанесенной, предположительно, твердым тупым предметом. Возбуждено уголовное дело.
Соколов рассказал 63.RU, что тело девушки обнаружил ее отец.
По информации портала, некоторое время назад убитая покинула Самару, однако накануне случившегося вернулась в город. Причина такого решения остается неизвестна. С вечера пятницы Пузикова перестала выходить на связь.
При этом источник самарского новостного портала заявил, что причиной смерти могла стать черепно-мозговая травма.
"У нее была разбита голова и вырван клок волос", — добавил он.
Заместитель директора самарского филиала Россельхозбанка
Дмитрий Пузиков скончался 20 марта 2012 года. За две недели до этого он и еще два молодых человека попали в больницу с признаками отравления. Следствие предполагало, что банкира отравила его супруга, которая подмешала в пищу яд. Причиной назвалось "возникшее чувство ревности из мести за совершенные супружеские измены".
Суд первой инстанции дважды признавал Пузикову виновной, но оба раза приговоры отменили. В последний раз это случилось 31 октября 2017 года — обвиняемую не признали причастной к совершению преступления.
Новый избранник Пузиковой, президент самарской Федерации профессионального кикбоксинга Алексей Рясков, опубликовал в Instagram видео, в котором признался, что помог ей уйти от ответственности. По его словам, в 2017 году он и родители женщины собрали 15 миллионов рублей, которые передали одному из работников областного суда. После этого Екатерину Пузикову оправдали.
Сейчас следствие устанавливает всех людей из окружения Пузиковой и планирует допросить всех членов ее семьи.