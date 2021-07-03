https://ria.ru/20210703/ubiystvo-1739762169.html

Раскрыты детали убийства вдовы банкира Пузикова, отравленного в 2012 году

Раскрыты детали убийства вдовы банкира Пузикова, отравленного в 2012 году - РИА Новости, 04.07.2021

Раскрыты детали убийства вдовы банкира Пузикова, отравленного в 2012 году

Региональное издание 63.RU раскрыло детали дела об убийстве Екатерины Пузиковой, вдовы отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-03T19:49

2021-07-03T19:49

2021-07-04T00:06

россия

следственный комитет россии (ск рф)

россельхозбанк

самара

происшествия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Региональное издание 63.RU раскрыло детали дела об убийстве Екатерины Пузиковой, вдовы отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.Ранее в пресс-службе СУ СК по региону сообщили РИА Новости, что жительницу Самары нашли мертвой. По словам самарского адвоката Андрея Соколова, убитой является Екатерина Пузикова. По данным следствия, женщину обнаружили утром в субботу в квартире на улице Садовой с травмой головы, нанесенной, предположительно, твердым тупым предметом. Возбуждено уголовное дело.Соколов рассказал 63.RU, что тело девушки обнаружил ее отец.По информации портала, некоторое время назад убитая покинула Самару, однако накануне случившегося вернулась в город. Причина такого решения остается неизвестна. С вечера пятницы Пузикова перестала выходить на связь.При этом источник самарского новостного портала заявил, что причиной смерти могла стать черепно-мозговая травма."У нее была разбита голова и вырван клок волос", — добавил он.Заместитель директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков скончался 20 марта 2012 года. За две недели до этого он и еще два молодых человека попали в больницу с признаками отравления. Следствие предполагало, что банкира отравила его супруга, которая подмешала в пищу яд. Причиной назвалось "возникшее чувство ревности из мести за совершенные супружеские измены".Суд первой инстанции дважды признавал Пузикову виновной, но оба раза приговоры отменили. В последний раз это случилось 31 октября 2017 года — обвиняемую не признали причастной к совершению преступления.Новый избранник Пузиковой, президент самарской Федерации профессионального кикбоксинга Алексей Рясков, опубликовал в Instagram видео, в котором признался, что помог ей уйти от ответственности. По его словам, в 2017 году он и родители женщины собрали 15 миллионов рублей, которые передали одному из работников областного суда. После этого Екатерину Пузикову оправдали.Сейчас следствие устанавливает всех людей из окружения Пузиковой и планирует допросить всех членов ее семьи.

https://ria.ru/20210703/ubiystvo-1739754630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), россельхозбанк, самара, происшествия