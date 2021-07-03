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В Москве начнут рассылать sms с результатами ПЦР-тестов и QR-кодами

В Москве начнут рассылать sms с результатами ПЦР-тестов и QR-кодами - РИА Новости, 03.07.2021

В Москве начнут рассылать sms с результатами ПЦР-тестов и QR-кодами

Цифровые сертификаты о наличии защиты от коронавируса получили миллионы москвичей и гостей города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T16:51

2021-07-03T16:51

2021-07-03T16:53

сергей собянин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Цифровые сертификаты о наличии защиты от коронавируса получили миллионы москвичей и гостей города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Заработала и система оформления QR-кодов. Цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции получили миллионы москвичей и гостей города. Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации", - написал Собянин в своем блоге.

https://ria.ru/20210702/qr-1739661414.html

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