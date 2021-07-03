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В Москве начнут рассылать sms с результатами ПЦР-тестов и QR-кодами
В Москве начнут рассылать sms с результатами ПЦР-тестов и QR-кодами - РИА Новости, 03.07.2021
В Москве начнут рассылать sms с результатами ПЦР-тестов и QR-кодами
Цифровые сертификаты о наличии защиты от коронавируса получили миллионы москвичей и гостей города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T16:51
2021-07-03T16:51
2021-07-03T16:53
сергей собянин
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здоровье - общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Цифровые сертификаты о наличии защиты от коронавируса получили миллионы москвичей и гостей города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Заработала и система оформления QR-кодов. Цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции получили миллионы москвичей и гостей города. Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации", - написал Собянин в своем блоге.
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сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва
В Москве начнут рассылать sms с результатами ПЦР-тестов и QR-кодами
16:51 03.07.2021 (обновлено: 16:53 03.07.2021)
В Москве начнут рассылать sms об отрицательном результате ПЦР-тестов и ссылками на QR-код