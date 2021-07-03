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В Казахстане отменили решение суда о запрете работы "Яндекс.Такси"
В Казахстане отменили решение суда о запрете работы "Яндекс.Такси" - РИА Новости, 03.07.2021
В Казахстане отменили решение суда о запрете работы "Яндекс.Такси"
Судебная коллегия апелляционной инстанции отменила решение суда о запрете работы "Яндекс.Такси" в Казахстане, признав требование об этом необоснованным,... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T17:37
2021-07-03T17:37
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НУР-СУЛТАН, 3 июл - РИА Новости. Судебная коллегия апелляционной инстанции отменила решение суда о запрете работы "Яндекс.Такси" в Казахстане, признав требование об этом необоснованным, сообщила в субботу прокуратура Алма-Аты.В мае специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты рассмотрел иск ТОО "G-taxi" к "Яндекс.Такси Б.В.". Согласно материалам суда, ТОО "G-taxi" заявило, что владеет патентом на автоматизированную систему заказа такси, которую якобы использует "Яндекс.Такси Б.В.". Суд первой инстанции постановил запретить работу сервиса "Яндекс.Такси" и заблокировать его приложение в Казахстане. Позже пресс-служба суда заявила, что суд не ограничивал деятельность "Яндекс.Такси" в Казахстане, пока идет апелляция компания может работать."Прокуратурой города Алматы на решение суда внесено апелляционное ходатайство, так как около 100 тысяч таксистов могли остаться без работы", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.По данным ведомства, "сегодня судебная коллегия апелляционной инстанции, пересмотрев дело, отменила решение суда по апелляционному ходатайству прокурора и вынесла новое решение, признав требования ТОО "G-taxi" необоснованными".
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казахстан, технологии, в мире
В Казахстане отменили решение суда о запрете работы "Яндекс.Такси"
17:37 03.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип службы "Яндекс.Такси"
Логотип службы Яндекс.Такси - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Казахстане отменили решение суда о запрете работы "Яндекс.Такси"

Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 3 июл - РИА Новости. Судебная коллегия апелляционной инстанции отменила решение суда о запрете работы "Яндекс.Такси" в Казахстане, признав требование об этом необоснованным, сообщила в субботу прокуратура Алма-Аты.
В мае специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты рассмотрел иск ТОО "G-taxi" к "Яндекс.Такси Б.В.". Согласно материалам суда, ТОО "G-taxi" заявило, что владеет патентом на автоматизированную систему заказа такси, которую якобы использует "Яндекс.Такси Б.В.". Суд первой инстанции постановил запретить работу сервиса "Яндекс.Такси" и заблокировать его приложение в Казахстане. Позже пресс-служба суда заявила, что суд не ограничивал деятельность "Яндекс.Такси" в Казахстане, пока идет апелляция компания может работать.
"Прокуратурой города Алматы на решение суда внесено апелляционное ходатайство, так как около 100 тысяч таксистов могли остаться без работы", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
По данным ведомства, "сегодня судебная коллегия апелляционной инстанции, пересмотрев дело, отменила решение суда по апелляционному ходатайству прокурора и вынесла новое решение, признав требования ТОО "G-taxi" необоснованными".
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