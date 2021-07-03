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Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящему бедствие судну
Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящему бедствие судну - РИА Новости, 03.07.2021
Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящему бедствие судну
Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что российские корабли проигнорировали сигнал SOS с рыболовецкого судна, у которого отказал РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T12:19
2021-07-03T13:37
россия
черное море
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
николаевская область
в мире
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КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что российские корабли проигнорировали сигнал SOS с рыболовецкого судна, у которого отказал двигатель в Черном море. Сообщение о том, что на помощь судну направился ракетный катер Черноморского флота, в ведомстве назвали информационным вбросом."Ракетный крейсер "Ивановец" (так в сообщении, на самом деле это ракетный катер. — Прим. ред.) и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ России к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS", — говорится на сайте Минобороны.Росморречфлот опроверг это заявление.Он уточнил, что, после того как украинская сторона подтвердила получение сигнала бедствия и начала спасательную операцию, российским кораблям дали отбой.Как сообщал Национальный центр управления обороной, утром ракетный катер "Ивановец" направился в район, где терпит бедствие украинское рыболовецкое судно. Экипаж подал сигнал SOS после того, как у них отказал двигатель.Позже стало известно, что на помощь рыбакам идет украинский буксир, а затем — что судно буксируют в порт Очакова.
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россия, черное море, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), николаевская область, в мире
Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящему бедствие судну
12:19 03.07.2021 (обновлено: 13:37 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРакетный катер Р-334 проекта 12411 "Ивановец"
Ракетный катер Р-334 проекта 12411 Ивановец - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Киеве заявили, что российские корабли проигнорировали сигнал SOS c терпящего бедствие судна

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КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что российские корабли проигнорировали сигнал SOS с рыболовецкого судна, у которого отказал двигатель в Черном море.
Сообщение о том, что на помощь судну направился ракетный катер Черноморского флота, в ведомстве назвали информационным вбросом.
"Ракетный крейсер "Ивановец" (так в сообщении, на самом деле это ракетный катер. — Прим. ред.) и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ России к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS", — говорится на сайте Минобороны.
Росморречфлот опроверг это заявление.

"Мы не комментируем ничьи заявления, а говорим о том, как было дело по нашим документам. Наш корабль Черноморского флота зафиксировал сигнал SOS, связался с нашим оперативным дежурным с предложением оказания помощи. Мы выяснили ситуацию с оперативным дежурным морского спасательного центра "Одесса". Они подтвердили, что сигнал тоже получили и что направлен буксир. Эта информация была доведена до нашего корабля через военных Черноморского флота. Что бы там ни заявляла Украина, вот фактическое состояние дел, как это было", —сказал представитель ведомства Алексей Кравченко.

Он уточнил, что, после того как украинская сторона подтвердила получение сигнала бедствия и начала спасательную операцию, российским кораблям дали отбой.
Как сообщал Национальный центр управления обороной, утром ракетный катер "Ивановец" направился в район, где терпит бедствие украинское рыболовецкое судно. Экипаж подал сигнал SOS после того, как у них отказал двигатель.
Позже стало известно, что на помощь рыбакам идет украинский буксир, а затем — что судно буксируют в порт Очакова.
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