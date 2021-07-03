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Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящему бедствие судну

Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящему бедствие судну - РИА Новости, 03.07.2021

Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящему бедствие судну

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что российские корабли проигнорировали сигнал SOS с рыболовецкого судна, у которого отказал РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T12:19

2021-07-03T12:19

2021-07-03T13:37

россия

черное море

министерство обороны украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

николаевская область

в мире

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КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что российские корабли проигнорировали сигнал SOS с рыболовецкого судна, у которого отказал двигатель в Черном море. Сообщение о том, что на помощь судну направился ракетный катер Черноморского флота, в ведомстве назвали информационным вбросом."Ракетный крейсер "Ивановец" (так в сообщении, на самом деле это ракетный катер. — Прим. ред.) и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ России к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS", — говорится на сайте Минобороны.Росморречфлот опроверг это заявление.Он уточнил, что, после того как украинская сторона подтвердила получение сигнала бедствия и начала спасательную операцию, российским кораблям дали отбой.Как сообщал Национальный центр управления обороной, утром ракетный катер "Ивановец" направился в район, где терпит бедствие украинское рыболовецкое судно. Экипаж подал сигнал SOS после того, как у них отказал двигатель.Позже стало известно, что на помощь рыбакам идет украинский буксир, а затем — что судно буксируют в порт Очакова.

https://ria.ru/20210702/vliyanie-1739636488.html

россия

черное море

николаевская область

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россия, черное море, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), николаевская область, в мире