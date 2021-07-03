https://ria.ru/20210703/strategiya-1739777664.html
Депутат прокомментировал новую стратегию национальной безопасности
Депутат прокомментировал новую стратегию национальной безопасности - РИА Новости, 03.07.2021
Депутат прокомментировал новую стратегию национальной безопасности
Стратегия национальной безопасности демонстрирует мирный характер российского государства и готовность сделать все для защиты суверенитета и безопасности... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T23:27
2021-07-03T23:27
2021-07-03T23:27
россия
василий пискарев
госдума рф
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Стратегия национальной безопасности демонстрирует мирный характер российского государства и готовность сделать все для защиты суверенитета и безопасности страны, считает председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, соответствующий указ опубликован в субботу."В целом стратегия демонстрирует мирный характер нашего государства, готовность развивать сотрудничество с нашими соседями, но при этом говорится, что для защиты суверенитета, обеспечения обороны и безопасности России будет сделано всё необходимое", - цитирует слова Пискарева официальный Telegram-канал комиссии.Парламентарий отметил, что стратегия национальной безопасности содержит все ориентиры для власти для достижения национальных целей и развития страны."Стратегия содержит ясные и чёткие ориентиры для исполнительной и законодательной власти всех уровней, институтов гражданского общества в достижении национальных целей, обеспечении стабильного и безопасного развития страны, повышении качества жизни и благосостояния граждан", - добавил депутат.Пискарев добавил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председателем которой он является, продолжит работу с угрозами безопасности государства, разрабатывая соответствующие законодательные механизмы.
https://ria.ru/20210703/infobezopasnost-1739753682.html
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россия, василий пискарев, госдума рф, владимир путин, безопасность
Депутат прокомментировал новую стратегию национальной безопасности
Депутат ГД Пискарев прокомментировал новую стратегию национальной безопасности