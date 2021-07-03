https://ria.ru/20210703/strategiya-1739743752.html

Эксперт счел стратегию нацбезопасности сигналом о готовности к конфликту

Эксперт счел стратегию нацбезопасности сигналом о готовности к конфликту - РИА Новости, 03.07.2021

Эксперт счел стратегию нацбезопасности сигналом о готовности к конфликту

Принятие новой редакции стратегии нацбезопасности РФ свидетельствует о готовности к конфликту и является посланием миру, что Россия "не допустит наращивания... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T15:38

2021-07-03T15:38

2021-07-03T15:38

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Принятие новой редакции стратегии нацбезопасности РФ свидетельствует о готовности к конфликту и является посланием миру, что Россия "не допустит наращивания враждебных сил по периметру своих границ", считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько."Принятие подобного рода документов и такой стратегии – это подготовка к возможному военному конфликту, ясный сигнал всем, что мы этого конфликта не желаем, но мы к нему будем готовы, если потребуется, что мы не допустим наращивания враждебных сил, потенций, вооруженных объектов по периметру наших границ, потому что это становится угрожающим для безопасности нашей страны критически", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.В принятой в субботу редакции стратегии нацбезопасности используется формулировка "США и их союзники" применительно к источнику исходящих угроз. В частности, в блоке "Оборона страны" говорится, что планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности.По словам Безпалько, документ является отражением тех событий, которые происходят вокруг России в последние годы, в том числе тех, которые носят характер военных инцидентов."Здесь мы можем вспомнить случай с военным катером Украины, который пытался проникнуть в российскую акваторию, последний инцидент с британским Defender, тут же вспоминаются аналогичные инциденты в Черном море с американскими военными кораблями, когда несколько кораблей черноморского флота даже вынуждены были идти на таран", - приводит примеры эксперт."Это отражение роста напряженности в мире и вокруг России. Имеется в виду и Украина, где, в нарушение конституции страны, существуют и строятся военные базы иностранных государств", - констатировал Безпалько.

https://ria.ru/20210702/bitva-1739570456.html

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