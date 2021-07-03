https://ria.ru/20210703/ssha-1739771409.html

США не собираются отдавать России дипсобственность, сообщил Антонов

США не собираются отдавать России дипсобственность, сообщил Антонов - РИА Новости, 04.07.2021

США не собираются отдавать России дипсобственность, сообщил Антонов

Власти США отказались возвращать России отнятую дипсобственность, рассказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-03T22:03

2021-07-03T22:03

2021-07-04T07:53

анатолий антонов

сша

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Власти США отказались возвращать России отнятую дипсобственность, рассказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Он подчеркнул, что этот вопрос — "один из серьезнейших раздражителей", его поднимали и президент, и министр иностранных дел.Антонов объяснил также, с какими сложностями связана продажа недвижимости."Вы представляете, что значит продать определенные пространства, которые недалеко от Вашингтона находятся, где детки наши отдыхали в жару в летнее время? Надо продать, потом эти деньги попадут в бюджет, потом из бюджета денег дадут меньше, потом не купить на эти деньги какую-то собственность, да и кто будет строить? С практической точки зрения я не вижу окончания этого процесса", — резюмировал посол.По его словам, и в Сан-Франциско, и в Сиэтле в резиденции российского генконсульства находятся люди, но как они присматривают за этими зданиями — непонятно. Антонов добавил, что дипломаты каждые две недели направляют ноту, в которой просят разрешить послу "зайти и посмотреть", что там происходит, и каждый раз приходит отрицательный ответ.В сентябре 2017 года генконсульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке передали американской стороне по требованию Госдепартамента. Ведомство потребовало закрыть их в ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

https://ria.ru/20210703/esminets-1739770274.html

https://ria.ru/20210616/putin-1737119930.html

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анатолий антонов, сша, в мире