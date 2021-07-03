США не собираются отдавать России дипсобственность, сообщил Антонов
22:03 03.07.2021 (обновлено: 07:53 04.07.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗдание генерального консульства США в Екатеринбурге
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Власти США отказались возвращать России отнятую дипсобственность, рассказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"На уровне руководства Госдепартамента мне было четко сказано: мы вам собственность не отдадим, у вас есть дома — продавайте их, думайте о том, что бы вы хотели купить", — пояснил дипломат.
Он подчеркнул, что этот вопрос — "один из серьезнейших раздражителей", его поднимали и президент, и министр иностранных дел.
Антонов объяснил также, с какими сложностями связана продажа недвижимости.
"Вы представляете, что значит продать определенные пространства, которые недалеко от Вашингтона находятся, где детки наши отдыхали в жару в летнее время? Надо продать, потом эти деньги попадут в бюджет, потом из бюджета денег дадут меньше, потом не купить на эти деньги какую-то собственность, да и кто будет строить? С практической точки зрения я не вижу окончания этого процесса", — резюмировал посол.
По его словам, и в Сан-Франциско, и в Сиэтле в резиденции российского генконсульства находятся люди, но как они присматривают за этими зданиями — непонятно. Антонов добавил, что дипломаты каждые две недели направляют ноту, в которой просят разрешить послу "зайти и посмотреть", что там происходит, и каждый раз приходит отрицательный ответ.
"Я задал вопрос руководству Госдепартамента: скажите, пожалуйста, а как посещение российского посла может нанести ущерб национальной безопасности США, тем более что вы подтверждаете, что собственность наша? На сегодняшний день это жесткая непримиримая позиция", — заключил Антонов.
В сентябре 2017 года генконсульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке передали американской стороне по требованию Госдепартамента. Ведомство потребовало закрыть их в ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.