https://ria.ru/20210703/ssha-1739768975.html
Посол оценил состояние российско-американских отношений
Посол оценил состояние российско-американских отношений - РИА Новости, 03.07.2021
Посол оценил состояние российско-американских отношений
Пока кардинальных подвижек в отношениях с Вашингтоном после саммита в Женеве нет, но прошло всего десять дней с момента возвращения в США, заявил посол России в РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T21:33
2021-07-03T21:33
2021-07-03T23:08
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пока кардинальных подвижек в отношениях с Вашингтоном после саммита в Женеве нет, но прошло всего десять дней с момента возвращения в США, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Наверное было бы опрометчиво с моей стороны говорить сегодня, что какие-то кардинальные тектонические подвижки в российско-американских отношениях уже наступили. Десять дней, сегодня одиннадцатый день как я нахожусь в США" , - сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."Задача одна - продолжать отстаивать национальные интересы, при том пытаясь стабилизировать российско-американские отношения. Мне кажется, что основа для этого есть. В частности, конечно же, это позитивный дух, позволю себе так сказать, Женевы, позитивная тональность, позитивные сигналы, которые лично я видел, слышал в ходе разговора двух наших президентов", - подчеркнул он."Да, мы пытаемся создать ситуацию, при которой было бы трудно забыть то, о чем говорили наши президенты. Да, мы пытаемся сегодня реализовать практические дела, те понимания, которые, как мне показалось, были продемонстрированы нашими лидерами. Что касается нас, мы к этому готовы", - сказал он."Я хочу вам сказать, что мне удалось провести несколько встреч в Белом доме, в госдепартаменте. Одновременно скажу, что далеко не все мои запросы были удовлетворены. Я не смог выполнить некоторые поручения руководства МИД, потому что, как и в прежнее время, меня просто не приняли. Отправили к мелким чиновникам в российский отдел, от чего я конечно же отказался", - посетовал посол.
https://ria.ru/20210616/putin-1737119930.html
https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html
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россия, москва, сша, в мире
Посол оценил состояние российско-американских отношений
21:33 03.07.2021 (обновлено: 23:08 03.07.2021)
Посол в Вашингтоне Антонов оценил состояние российско-американских отношений
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Пока кардинальных подвижек в отношениях с Вашингтоном после саммита в Женеве нет, но прошло всего десять дней с момента возвращения в США, заявил посол России в США Анатолий Антонов
.
"Наверное было бы опрометчиво с моей стороны говорить сегодня, что какие-то кардинальные тектонические подвижки в российско-американских отношениях уже наступили. Десять дней, сегодня одиннадцатый день как я нахожусь в США" , - сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев Live
".
"Задача одна - продолжать отстаивать национальные интересы, при том пытаясь стабилизировать российско-американские отношения. Мне кажется, что основа для этого есть. В частности, конечно же, это позитивный дух, позволю себе так сказать, Женевы, позитивная тональность, позитивные сигналы, которые лично я видел, слышал в ходе разговора двух наших президентов", - подчеркнул он.
"Да, мы пытаемся создать ситуацию, при которой было бы трудно забыть то, о чем говорили наши президенты. Да, мы пытаемся сегодня реализовать практические дела, те понимания, которые, как мне показалось, были продемонстрированы нашими лидерами. Что касается нас, мы к этому готовы", - сказал он.
"Я хочу вам сказать, что мне удалось провести несколько встреч в Белом доме, в госдепартаменте. Одновременно скажу, что далеко не все мои запросы были удовлетворены. Я не смог выполнить некоторые поручения руководства МИД, потому что, как и в прежнее время, меня просто не приняли. Отправили к мелким чиновникам в российский отдел, от чего я конечно же отказался", - посетовал посол.