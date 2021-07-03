Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210703/ssha-1739768975.html
Посол оценил состояние российско-американских отношений
Посол оценил состояние российско-американских отношений - РИА Новости, 03.07.2021
Посол оценил состояние российско-американских отношений
Пока кардинальных подвижек в отношениях с Вашингтоном после саммита в Женеве нет, но прошло всего десять дней с момента возвращения в США, заявил посол России в РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T21:33
2021-07-03T23:08
россия
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_f2b24bf23929a0f6303066ca4c55c496.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пока кардинальных подвижек в отношениях с Вашингтоном после саммита в Женеве нет, но прошло всего десять дней с момента возвращения в США, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Наверное было бы опрометчиво с моей стороны говорить сегодня, что какие-то кардинальные тектонические подвижки в российско-американских отношениях уже наступили. Десять дней, сегодня одиннадцатый день как я нахожусь в США" , - сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."Задача одна - продолжать отстаивать национальные интересы, при том пытаясь стабилизировать российско-американские отношения. Мне кажется, что основа для этого есть. В частности, конечно же, это позитивный дух, позволю себе так сказать, Женевы, позитивная тональность, позитивные сигналы, которые лично я видел, слышал в ходе разговора двух наших президентов", - подчеркнул он."Да, мы пытаемся создать ситуацию, при которой было бы трудно забыть то, о чем говорили наши президенты. Да, мы пытаемся сегодня реализовать практические дела, те понимания, которые, как мне показалось, были продемонстрированы нашими лидерами. Что касается нас, мы к этому готовы", - сказал он."Я хочу вам сказать, что мне удалось провести несколько встреч в Белом доме, в госдепартаменте. Одновременно скажу, что далеко не все мои запросы были удовлетворены. Я не смог выполнить некоторые поручения руководства МИД, потому что, как и в прежнее время, меня просто не приняли. Отправили к мелким чиновникам в российский отдел, от чего я конечно же отказался", - посетовал посол.
https://ria.ru/20210616/putin-1737119930.html
https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_5a1ba4540ead20dd6884ee4ed4d63ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, сша, в мире
Посол оценил состояние российско-американских отношений
21:33 03.07.2021 (обновлено: 23:08 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Посол в Вашингтоне Антонов оценил состояние российско-американских отношений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пока кардинальных подвижек в отношениях с Вашингтоном после саммита в Женеве нет, но прошло всего десять дней с момента возвращения в США, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Наверное было бы опрометчиво с моей стороны говорить сегодня, что какие-то кардинальные тектонические подвижки в российско-американских отношениях уже наступили. Десять дней, сегодня одиннадцатый день как я нахожусь в США" , - сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 08:00Саммит Путина и Байдена
"Путина в президенты США!": Запад обсуждает интервью российского лидера
"Задача одна - продолжать отстаивать национальные интересы, при том пытаясь стабилизировать российско-американские отношения. Мне кажется, что основа для этого есть. В частности, конечно же, это позитивный дух, позволю себе так сказать, Женевы, позитивная тональность, позитивные сигналы, которые лично я видел, слышал в ходе разговора двух наших президентов", - подчеркнул он.
"Да, мы пытаемся создать ситуацию, при которой было бы трудно забыть то, о чем говорили наши президенты. Да, мы пытаемся сегодня реализовать практические дела, те понимания, которые, как мне показалось, были продемонстрированы нашими лидерами. Что касается нас, мы к этому готовы", - сказал он.
"Я хочу вам сказать, что мне удалось провести несколько встреч в Белом доме, в госдепартаменте. Одновременно скажу, что далеко не все мои запросы были удовлетворены. Я не смог выполнить некоторые поручения руководства МИД, потому что, как и в прежнее время, меня просто не приняли. Отправили к мелким чиновникам в российский отдел, от чего я конечно же отказался", - посетовал посол.
Президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 08:00
"Россия в сложной ситуации": Байден раскрыл свою слабость
 
РоссияМоскваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05На Филиппинах потерпел крушение военный самолет
07:58В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
07:46В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
07:03Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
06:06Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России
05:41ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya
04:56Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России
04:28В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Любителям ходить босиком сделали предупреждение
04:11Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть
03:50При оползне в Японии погибли два человека
03:35Врач рассказал, как справиться с головной болью без таблеток
03:15Названа минимальная сумма для торговли на бирже
03:08Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС
02:57Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
02:15Эксперт назвал опасный способ вложения денег
02:15Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
02:00Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
01:30При беспорядках в Эсватини погибли 40 человек
01:29В Раде заявили, что Зеленского украли и подменили на двойника
Лента новостейМолния