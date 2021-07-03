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Россиянам рассказали, как продлить срок жизни шин
Россиянам рассказали, как продлить срок жизни шин - РИА Новости, 03.07.2021
Россиянам рассказали, как продлить срок жизни шин
Если шины изношены, то ездить становится некомфортно и опасно. С учетом их стоимости, тем, кто хочет сэкономить, но не в ущерб безопасности, стоит задуматься —... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T01:15
2021-07-03T01:15
егор васильев
россия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Если шины изношены, то ездить становится некомфортно и опасно. С учетом их стоимости, тем, кто хочет сэкономить, но не в ущерб безопасности, стоит задуматься — как продлить срок их службы, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Водитель должен использовать правильный стиль вождения, не предполагающий резких стартов и торможений. В противном случае начинают скользить передние колеса, что приводит к износу внешних боковин.Если у вас заднеприводной автомобиль, могут оказаться изношены внутренние боковины. Это опасно тем, что такой износ не виден, и может снизить устойчивость машины, например, при повороте.Важно постоянно следить за состоянием шин, контролируя давление в них и геометрию подвески, а также ряд других параметров. Все это позволит сэкономить до 20 процентов ресурса резины, подытожил Васильев.
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егор васильев, россия, авто, общество

Россиянам рассказали, как продлить срок жизни шин

01:15 03.07.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовИзношенные покрышки
Изношенные покрышки - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Если шины изношены, то ездить становится некомфортно и опасно. С учетом их стоимости, тем, кто хочет сэкономить, но не в ущерб безопасности, стоит задуматься — как продлить срок их службы, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Водитель должен использовать правильный стиль вождения, не предполагающий резких стартов и торможений. В противном случае начинают скользить передние колеса, что приводит к износу внешних боковин.

“И если вы на регулярной основе пытаетесь слишком оптимистично преодолевать повороты, то очень быстро при вполне рабочем протекторе боковина ваших шин придет в плачевное состояние", — уточняет эксперт.

Если у вас заднеприводной автомобиль, могут оказаться изношены внутренние боковины. Это опасно тем, что такой износ не виден, и может снизить устойчивость машины, например, при повороте.
Важно постоянно следить за состоянием шин, контролируя давление в них и геометрию подвески, а также ряд других параметров. Все это позволит сэкономить до 20 процентов ресурса резины, подытожил Васильев.
Заправка машины - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 02:32
Названа ошибка, которая может привести к взрыву во время заправки авто
 
Егор ВасильевРоссияАвтоОбщество
 
 
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