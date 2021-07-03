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В РФПИ рассказали о кампании дезинформации против "Спутника V" в Словакии
В РФПИ рассказали о кампании дезинформации против "Спутника V" в Словакии - РИА Новости, 03.07.2021
В РФПИ рассказали о кампании дезинформации против "Спутника V" в Словакии
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" столкнулась с ожесточенной кампанией дезинформации в Словакии, заявил Российский фонд прямых инвестиций... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T13:02
2021-07-03T13:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
словакия
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" столкнулась с ожесточенной кампанией дезинформации в Словакии, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Ранее представитель минздрава Словакии Зузана Элиашова сообщила журналистам, что Россия выкупила у республики неиспользованные дозы вакцины от коронавируса "Спутник V"."В Словакии "Спутник V" столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби. При этом в соседней Венгрии, где "Спутник V" не сталкивался с подобными политическими препятствиями, миллион человек вакцинировались "Спутником V", а спрос на российскую вакцину в Венгрии превысил объем фактических поставок в эту страну", - говорится в сообщении РФПИ.Дезинформация, как отмечает фонд, оказывает огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах."Это убедительно демонстрирует разница между успехом "Спутника V" в Венгрии, где российская вакцина была признана самой безопасной и эффективной среди всех используемых в стране вакцин, и ходом применения вакцины "Спутник V" в Словакии", - добавили в РФПИ.Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал. Из-за различных проволочек регистрация на вакцинацию "Спутником V" началась в Словакии лишь 7 июня, когда большая часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами, или зарегистрировалась на них. В результате полностью вакцинирование российским препаратом прошли около 10,5 тысячи человек, еще 8,1 тысячи человек зарегистрировались на вторую прививку. Регистрация на вакцинацию "Спутником V" в республике была завершена 30 июня.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, словакия, в мире
В РФПИ рассказали о кампании дезинформации против "Спутника V" в Словакии
13:02 03.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПервая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленная в Словакию
Первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V, доставленная в Словакию - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии
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В РФПИ заявили, что "Спутник V" столкнулся в Словакии с ожесточенной кампанией дезинформации

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" столкнулась с ожесточенной кампанией дезинформации в Словакии, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Ранее представитель минздрава Словакии Зузана Элиашова сообщила журналистам, что Россия выкупила у республики неиспользованные дозы вакцины от коронавируса "Спутник V".
"В Словакии "Спутник V" столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби. При этом в соседней Венгрии, где "Спутник V" не сталкивался с подобными политическими препятствиями, миллион человек вакцинировались "Спутником V", а спрос на российскую вакцину в Венгрии превысил объем фактических поставок в эту страну", - говорится в сообщении РФПИ.
Дезинформация, как отмечает фонд, оказывает огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах.
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"Это убедительно демонстрирует разница между успехом "Спутника V" в Венгрии, где российская вакцина была признана самой безопасной и эффективной среди всех используемых в стране вакцин, и ходом применения вакцины "Спутник V" в Словакии", - добавили в РФПИ.
Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал. Из-за различных проволочек регистрация на вакцинацию "Спутником V" началась в Словакии лишь 7 июня, когда большая часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами, или зарегистрировалась на них. В результате полностью вакцинирование российским препаратом прошли около 10,5 тысячи человек, еще 8,1 тысячи человек зарегистрировались на вторую прививку. Регистрация на вакцинацию "Спутником V" в республике была завершена 30 июня.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийСловакияВ мире
 
 
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