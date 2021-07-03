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Шевченко возглавил список РПСС на выборах в Госдуму
Шевченко возглавил список РПСС на выборах в Госдуму - РИА Новости, 03.07.2021
Шевченко возглавил список РПСС на выборах в Госдуму
Российская партия свободы и справедливости (РПСС) на своем первом предвыборном съезде объявила федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму, его возглавит РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T17:57
2021-07-03T17:57
2021-07-03T20:10
республика саха (якутия)
герман клименко
выборы в государственную думу
госдума рф
московская городская дума
максим шевченко
иван засурский
хабаровский край
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российская партия свободы и справедливости (РПСС) на своем первом предвыборном съезде объявила федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму, его возглавит лидер партии Максим Шевченко.В федеральную часть списка также вошли: депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат думы Хабаровского края Максим Кукушкин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов, экс-советник президента Герман Клименко, журналист Иван Засурский, историк Дамир Исхаков, депутат Госсобрания Республики Саха V созыва Иван Шамаев, лидер волонтерской организации по освобождению из рабства "Альтернатива" Олег Мельников, общественный деятель Максим Шингаркин. Также о своем участии в выборах заявили кандидаты от РПСС в Ростовской области — врач Любовь Воронкова, Архангельской области — представитель движения "Шиес" Оксана Коптева и Москве — член совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский Виктория Миронова.По его словам, при составлении списка в партии стремились подобрать людей из разных сфер деятельности: от политиков до экологов, чтобы они были компетентны в своих направлениях."Нас часто обвиняют в том, что мы разрушаем левое движение, но это не так. Я официально заявляю, что любой представитель левой партии, будь то КПРФ или, например, СР, получит нашу поддержку, если они действительно готовы к настоящей борьбе за наше совместное будущее. Пусть наши левые товарищи не сомневаются в этом", — подчеркнул Шевченко.Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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республика саха (якутия), герман клименко, выборы в государственную думу, госдума рф, московская городская дума, максим шевченко, иван засурский, хабаровский край, политика
Шевченко возглавил список РПСС на выборах в Госдуму
17:57 03.07.2021 (обновлено: 20:10 03.07.2021)
Максим Шевченко возглавил список РПСС на выборах в Госдуму
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Российская партия свободы и справедливости (РПСС) на своем первом предвыборном съезде объявила федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму
, его возглавит лидер партии Максим Шевченко
.
В федеральную часть списка также вошли: депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат думы Хабаровского края Максим Кукушкин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов, экс-советник президента Герман Клименко, журналист Иван Засурский, историк Дамир Исхаков, депутат Госсобрания Республики Саха V созыва Иван Шамаев, лидер волонтерской организации по освобождению из рабства "Альтернатива" Олег Мельников, общественный деятель Максим Шингаркин. Также о своем участии в выборах заявили кандидаты от РПСС в Ростовской области — врач Любовь Воронкова, Архангельской области — представитель движения "Шиес" Оксана Коптева и Москве — член совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский Виктория Миронова.
"Это сильный и свежий список людей, которые готовы бороться за идеалы свободы и справедливости. Мы идем сильной командой, чтобы победить и создать фракцию, но главное — бросить вызов закостенелой политической системе", — заявил Шевченко.
По его словам, при составлении списка в партии стремились подобрать людей из разных сфер деятельности: от политиков до экологов, чтобы они были компетентны в своих направлениях.
"Нас часто обвиняют в том, что мы разрушаем левое движение, но это не так. Я официально заявляю, что любой представитель левой партии, будь то КПРФ или, например, СР, получит нашу поддержку, если они действительно готовы к настоящей борьбе за наше совместное будущее. Пусть наши левые товарищи не сомневаются в этом", — подчеркнул Шевченко.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.