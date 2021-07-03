https://ria.ru/20210703/spisok-1739755267.html

Шевченко возглавил список РПСС на выборах в Госдуму

Шевченко возглавил список РПСС на выборах в Госдуму - РИА Новости, 03.07.2021

Шевченко возглавил список РПСС на выборах в Госдуму

Российская партия свободы и справедливости (РПСС) на своем первом предвыборном съезде объявила федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму, его возглавит РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T17:57

2021-07-03T17:57

2021-07-03T20:10

республика саха (якутия)

герман клименко

выборы в государственную думу

госдума рф

московская городская дума

максим шевченко

иван засурский

хабаровский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/124122/96/1241229635_0:238:2972:1910_1920x0_80_0_0_06824b4c73dc0ea7ada123e664059c1f.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российская партия свободы и справедливости (РПСС) на своем первом предвыборном съезде объявила федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму, его возглавит лидер партии Максим Шевченко.В федеральную часть списка также вошли: депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат думы Хабаровского края Максим Кукушкин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов, экс-советник президента Герман Клименко, журналист Иван Засурский, историк Дамир Исхаков, депутат Госсобрания Республики Саха V созыва Иван Шамаев, лидер волонтерской организации по освобождению из рабства "Альтернатива" Олег Мельников, общественный деятель Максим Шингаркин. Также о своем участии в выборах заявили кандидаты от РПСС в Ростовской области — врач Любовь Воронкова, Архангельской области — представитель движения "Шиес" Оксана Коптева и Москве — член совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский Виктория Миронова.По его словам, при составлении списка в партии стремились подобрать людей из разных сфер деятельности: от политиков до экологов, чтобы они были компетентны в своих направлениях."Нас часто обвиняют в том, что мы разрушаем левое движение, но это не так. Я официально заявляю, что любой представитель левой партии, будь то КПРФ или, например, СР, получит нашу поддержку, если они действительно готовы к настоящей борьбе за наше совместное будущее. Пусть наши левые товарищи не сомневаются в этом", — подчеркнул Шевченко.Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.

республика саха (якутия)

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), герман клименко, выборы в государственную думу, госдума рф, московская городская дума, максим шевченко, иван засурский, хабаровский край, политика