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Шайхутдинов возглавил список "Гражданской платформы" на выборах в Госдуму

Шайхутдинов возглавил список "Гражданской платформы" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 03.07.2021

Шайхутдинов возглавил список "Гражданской платформы" на выборах в Госдуму

Лидером федеральной части списка "Гражданской платформы" стал председатель федерального политкомитета партии Рифат Шайхутдинов, а в тройку также вошли... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T17:51

2021-07-03T17:51

2021-07-03T17:51

россия

рифат шайхутдинов

госдума рф

политика

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Лидером федеральной части списка "Гражданской платформы" стал председатель федерального политкомитета партии Рифат Шайхутдинов, а в тройку также вошли заместитель председателя федерального политкомитета Сергей Милицкий и секретарь федерального политкомитета Валерий Вакарюк, подтвердил РИА Новости Шайхутдинов.Лидер "Гражданской платформы" подчеркнул, что партия сделает ставку на три ключевых аспекта в ходе избирательной кампании."Главная задача – сохранить суверенитет государства. В связи с этим нужно укреплять три вещи как минимум: уберечься от революций, не только политических; восстановить доверие к рублю; отказаться от либерального и госкапитализма, европейской модели социализма, как не оправдавших себя, и начать восстановление народного хозяйства. Недаром у нас на основном баннере было написано: "От экономического роста к формированию народного хозяйства", – подчеркнул лидер партии в разговоре с РИА Новости.Также он настаивает на том, что необходимо вернуть российские рынки, которые были потеряны после развала СССР."У нас около 2 трлн рублей импорт в Россию, но его нужно сократить вдвое, заместив отечественными производителями. Мы не готовим программу поддержки бизнеса деньгами и льготами, это порождает социальное иждивенчество. Наша поддержка будет за счет открытия новых возможностей для бизнеса", – добавил Шайхутдинов.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210701/vybory-1739406655.html

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россия, рифат шайхутдинов, госдума рф, политика