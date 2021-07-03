Шайхутдинов возглавил список "Гражданской платформы" на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Федерального политического комитета партии "Гражданская Платформа" Рифат Шайхутдинов
Рифат Шайхутдинов возглавил список "Гражданской платформы" на выборах в Госдуму
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Лидером федеральной части списка "Гражданской платформы" стал председатель федерального политкомитета партии Рифат Шайхутдинов, а в тройку также вошли заместитель председателя федерального политкомитета Сергей Милицкий и секретарь федерального политкомитета Валерий Вакарюк, подтвердил РИА Новости Шайхутдинов.
"Возглавят федеральный список я, Сергей Милицкий и Валерий Вакарюк. Кандидатуры были поддержаны делегатами съезда. Всего в федеральном списке 246 фамилий. Кандидатов по одномандатным округам – 61. Среди них вы не найдете звезд и медийных людей. Это наша четкая позиция – если кто-то хочет преуспеть в политике, то ей нужно заниматься профессионально", – отметил Шайхутдинов.
Лидер "Гражданской платформы" подчеркнул, что партия сделает ставку на три ключевых аспекта в ходе избирательной кампании.
"Главная задача – сохранить суверенитет государства. В связи с этим нужно укреплять три вещи как минимум: уберечься от революций, не только политических; восстановить доверие к рублю; отказаться от либерального и госкапитализма, европейской модели социализма, как не оправдавших себя, и начать восстановление народного хозяйства. Недаром у нас на основном баннере было написано: "От экономического роста к формированию народного хозяйства", – подчеркнул лидер партии в разговоре с РИА Новости.
Также он настаивает на том, что необходимо вернуть российские рынки, которые были потеряны после развала СССР.
"У нас около 2 трлн рублей импорт в Россию, но его нужно сократить вдвое, заместив отечественными производителями. Мы не готовим программу поддержки бизнеса деньгами и льготами, это порождает социальное иждивенчество. Наша поддержка будет за счет открытия новых возможностей для бизнеса", – добавил Шайхутдинов.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.