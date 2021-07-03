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В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2021
В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива опубликовал в Telegram обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости страны,... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T03:29
2021-07-03T03:29
2021-07-03T11:15
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оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
белоруссия
украина
в мире
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В Киеве предрекли неизбежное объединение России, Украины и Белоруссии
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива опубликовал в Telegram обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости страны, в котором он предрек объединение республики с Россией и Украиной.Депутат назвал белорусский народ "родным и братским", подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла.Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев "примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое".Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям.
https://ria.ru/20210703/ukraina-1739706103.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, белоруссия, украина, в мире
В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:29 03.07.2021 (обновлено: 11:15 03.07.2021)
Депутат Рады Илья Кива спрогнозировал объединение России, Украины и Белоруссии