https://ria.ru/20210703/siriya-1739779552.html

Самолет из Сирии с российскими детьми приземлился на аэродроме Чкаловский

Самолет из Сирии с российскими детьми приземлился на аэродроме Чкаловский - РИА Новости, 04.07.2021

Самолет из Сирии с российскими детьми приземлился на аэродроме Чкаловский

Самолет с 23 российскими детьми из Сирии приземлился в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-03T23:59

2021-07-03T23:59

2021-07-04T07:56

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сирия

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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 4 июл - РИА Новости. Самолет с 23 российскими детьми из Сирии приземлился в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.Самому маленькому ребенку 1 год.После того как пройдут необходимые медицинские проверки и будет выдержан период обязательного карантина, дети будут переданы их ближайшим родственникам.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.

https://ria.ru/20210702/siriya-1739696178.html

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2021

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россия, ближний восток, сирия, в мире