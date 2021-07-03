https://ria.ru/20210703/siriya-1739779552.html
Самолет из Сирии с российскими детьми приземлился на аэродроме Чкаловский
Самолет из Сирии с российскими детьми приземлился на аэродроме Чкаловский - РИА Новости, 04.07.2021
Самолет из Сирии с российскими детьми приземлился на аэродроме Чкаловский
Самолет с 23 российскими детьми из Сирии приземлился в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-03T23:59
2021-07-03T23:59
2021-07-04T07:56
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 4 июл - РИА Новости. Самолет с 23 российскими детьми из Сирии приземлился в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.Самому маленькому ребенку 1 год.После того как пройдут необходимые медицинские проверки и будет выдержан период обязательного карантина, дети будут переданы их ближайшим родственникам.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.
https://ria.ru/20210702/siriya-1739696178.html
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Самолет из Сирии с российскими детьми приземлился на аэродроме Чкаловский
23:59 03.07.2021 (обновлено: 07:56 04.07.2021)
Самолет из Сирии с 23 российскими детьми приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский