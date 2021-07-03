https://ria.ru/20210703/samolet-1739765647.html

На Гаити несколько человек погибли при крушении самолета

На Гаити несколько человек погибли при крушении самолета - РИА Новости, 03.07.2021

На Гаити несколько человек погибли при крушении самолета

Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в западной части Гаити, сообщает местное издание Haiti Press Network. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T20:44

2021-07-03T20:44

2021-07-03T20:44

гаити

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152198/97/1521989781_0:60:1300:791_1920x0_80_0_0_e30d6bbdb37b58c3721cb12a655cabad.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в западной части Гаити, сообщает местное издание Haiti Press Network.По данным портала, двухмоторный самолет в пятницу летел из столицы островного государства, города Порт-о-Пренс, в населенный пункт Жакмель. Он потерпел крушение в районе коммуны Леоган.На борту самолета было шесть человек, четверо пассажиров скончались в результате крушения. При этом, отмечает портал, два пилота выжили, их состояние неизвестно. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местных властей сообщает о шести погибших.По предварительным данным, самолет принадлежит бывшему депутату парламента Гаити. Авиавласти проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20210701/krushenie-1739334422.html

гаити

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаити, в мире