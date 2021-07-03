https://ria.ru/20210703/samolet-1739765647.html
На Гаити несколько человек погибли при крушении самолета
На Гаити несколько человек погибли при крушении самолета - РИА Новости, 03.07.2021
На Гаити несколько человек погибли при крушении самолета
Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в западной части Гаити, сообщает местное издание Haiti Press Network. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T20:44
2021-07-03T20:44
2021-07-03T20:44
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в западной части Гаити, сообщает местное издание Haiti Press Network.По данным портала, двухмоторный самолет в пятницу летел из столицы островного государства, города Порт-о-Пренс, в населенный пункт Жакмель. Он потерпел крушение в районе коммуны Леоган.На борту самолета было шесть человек, четверо пассажиров скончались в результате крушения. При этом, отмечает портал, два пилота выжили, их состояние неизвестно. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местных властей сообщает о шести погибших.По предварительным данным, самолет принадлежит бывшему депутату парламента Гаити. Авиавласти проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20210701/krushenie-1739334422.html
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гаити, в мире
На Гаити несколько человек погибли при крушении самолета
На Гаити несколько человек погибли при крушении самолета