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Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия)
Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) - РИА Новости, 03.07.2021
Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия)
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T04:03
2021-07-03T04:03
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
справки
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Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. Создана в исполнении указа президента РФ Владимира Путина от 5 апреля 2016 года "Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации".Образование Росгвардии и ее становление опирается на отечественный исторический опыт функционирования структур, выполнявших правоохранительные задачи, а также задачи в области обеспечения государственной безопасности и обороны страны.Основой новой силовой структуры стали внутренние войска министерства внутренних дел (МВД) России, которые были преобразованы в войска национальной гвардии РФ. Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" был подписан президентом РФ 3 июля 2016 года. В состав Росгвардии также вошли органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, специальные отряды быстрого реагирования (СОБР) и отряды мобильные особого назначения (ОМОН) территориальных органов внутренних дел, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России, авиаподразделения министерства, кинологический отдел главного штаба внутренних войск, лицензионно-разрешительная служба и вневедомственная охрана, в рамках реформирования подразделений которой было создано ФГУП "Охрана" Росгвардии. В начале 2017 года к ФГУП "Охране" Росгвардии была присоединена "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" Минпромторга. В ведение Росгвардии с начала 2018 года было передано осуществление контрольного отстрела огнестрельного оружия. В результате Росгвардия объединила в своей структуре два полнофункциональных блока. Это силы специального и оперативного назначения, как силовая компонента для прямого противодействия актам внутренней агрессии. Этот блок был сформирован на основе оперативных соединений и воинских частей, подразделений специального назначения и разведки внутренних войск, а также ОМОН, СОБР и специальных авиационных подразделений, переданных из МВД России. Второй блок включает подразделения, обеспечивающие непосредственную охрану объектов различных секторов экономики, осуществляющие функции государственного контроля за иными формами охранной деятельности в стране, и оборотом оружия, в том числе используемого в деятельности негосударственных структур безопасности. В него вошли соединения и воинские части по охране важных государственных объектов и специальных грузов бывших внутренних войск, а также полицейские подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, перешедшими из органов внутренних дел.В 2021 году стало известно о создании в ведомстве главного военно-политического управления, работа которого предназначена для "эффективного решения задач поддержания в войсках высокого идейного настроя и морального духа войск, политического воспитания личного состава".Руководство деятельностью Федеральной службы войск национальной гвардии осуществляет президент Российской Федерации.Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии России – генерал армии Виктор Золотов.Росгвардия – центральный орган управления войсками национальной гвардии, которые являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Такая специфика во многом определяет характер их служебно-боевой деятельности. Войска национальной гвардии принимают участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; охраняют важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными правительством РФ; участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом; принимают участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции; а также в территориальной обороне РФ; оказывают содействие пограничным органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы страны; федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. На них возложена охрана особо важных и режимных объектов (в том числе объектов и транспортного перехода в Керченском проливе), объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам, а также обеспечение по решению президента РФ безопасности высших должностных лиц субъектов страны (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ) и иных лиц. Кроме того, Росгвардия выполняет задачи совместно с Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, ограниченным контингентом в Сирийской Арабской Республике. В Сирии с 2018 года военнослужащими войск национальной гвардии выполнено около десяти тысяч боевых задач по контролю ситуации под эгидой сил военной полиции Минобороны России. Они обеспечивают безопасность гуманитарных акций, изымают оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, выполняют специальные задачи, чем вносят весомый вклад в стабилизацию обстановки в стране. Также бойцы Росгвардии обеспечивают местных жителей водой и продуктами питания, а медики службы оказывают им медицинскую помощь.В условиях пандемии коронавирусной инфекции, начавшейся в 2020 году, войска Росгвардии одними из первых включились в противостояние новой угрозе, обеспечив защиту обсерваторов и медицинских учреждений, принимая участие в проведении дезинфекции больниц, объектов образования, транспорта и социального назначения. По словам главы Росгвардии Виктора Золотова, войскам национальной гвардии предстоит наращивать усилия по обеспечению безопасности в стратегически важных районах Арктики, в Крыму и на Дальнем Востоке, совершенствовать формы и методы противодействия терроризму и укреплять уровень профилактического влияния в сфере оборота оружия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), справки

Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия)

04:03 03.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. Создана в исполнении указа президента РФ Владимира Путина от 5 апреля 2016 года "Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации".
Образование Росгвардии и ее становление опирается на отечественный исторический опыт функционирования структур, выполнявших правоохранительные задачи, а также задачи в области обеспечения государственной безопасности и обороны страны.
Основой новой силовой структуры стали внутренние войска министерства внутренних дел (МВД) России, которые были преобразованы в войска национальной гвардии РФ. Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" был подписан президентом РФ 3 июля 2016 года.
В состав Росгвардии также вошли органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, специальные отряды быстрого реагирования (СОБР) и отряды мобильные особого назначения (ОМОН) территориальных органов внутренних дел, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России, авиаподразделения министерства, кинологический отдел главного штаба внутренних войск, лицензионно-разрешительная служба и вневедомственная охрана, в рамках реформирования подразделений которой было создано ФГУП "Охрана" Росгвардии. В начале 2017 года к ФГУП "Охране" Росгвардии была присоединена "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" Минпромторга. В ведение Росгвардии с начала 2018 года было передано осуществление контрольного отстрела огнестрельного оружия.
В результате Росгвардия объединила в своей структуре два полнофункциональных блока. Это силы специального и оперативного назначения, как силовая компонента для прямого противодействия актам внутренней агрессии. Этот блок был сформирован на основе оперативных соединений и воинских частей, подразделений специального назначения и разведки внутренних войск, а также ОМОН, СОБР и специальных авиационных подразделений, переданных из МВД России. Второй блок включает подразделения, обеспечивающие непосредственную охрану объектов различных секторов экономики, осуществляющие функции государственного контроля за иными формами охранной деятельности в стране, и оборотом оружия, в том числе используемого в деятельности негосударственных структур безопасности. В него вошли соединения и воинские части по охране важных государственных объектов и специальных грузов бывших внутренних войск, а также полицейские подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, перешедшими из органов внутренних дел.
В 2021 году стало известно о создании в ведомстве главного военно-политического управления, работа которого предназначена для "эффективного решения задач поддержания в войсках высокого идейного настроя и морального духа войск, политического воспитания личного состава".
Руководство деятельностью Федеральной службы войск национальной гвардии осуществляет президент Российской Федерации.
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии России – генерал армии Виктор Золотов.
Росгвардия – центральный орган управления войсками национальной гвардии, которые являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Такая специфика во многом определяет характер их служебно-боевой деятельности. Войска национальной гвардии принимают участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; охраняют важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными правительством РФ; участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом; принимают участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции; а также в территориальной обороне РФ; оказывают содействие пограничным органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы страны; федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. На них возложена охрана особо важных и режимных объектов (в том числе объектов и транспортного перехода в Керченском проливе), объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам, а также обеспечение по решению президента РФ безопасности высших должностных лиц субъектов страны (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ) и иных лиц.
Кроме того, Росгвардия выполняет задачи совместно с Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, ограниченным контингентом в Сирийской Арабской Республике. В Сирии с 2018 года военнослужащими войск национальной гвардии выполнено около десяти тысяч боевых задач по контролю ситуации под эгидой сил военной полиции Минобороны России. Они обеспечивают безопасность гуманитарных акций, изымают оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, выполняют специальные задачи, чем вносят весомый вклад в стабилизацию обстановки в стране. Также бойцы Росгвардии обеспечивают местных жителей водой и продуктами питания, а медики службы оказывают им медицинскую помощь.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции, начавшейся в 2020 году, войска Росгвардии одними из первых включились в противостояние новой угрозе, обеспечив защиту обсерваторов и медицинских учреждений, принимая участие в проведении дезинфекции больниц, объектов образования, транспорта и социального назначения.
По словам главы Росгвардии Виктора Золотова, войскам национальной гвардии предстоит наращивать усилия по обеспечению безопасности в стратегически важных районах Арктики, в Крыму и на Дальнем Востоке, совершенствовать формы и методы противодействия терроризму и укреплять уровень профилактического влияния в сфере оборота оружия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Справки
 
 
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