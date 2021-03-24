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В Росгвардии создали военно-политическое управление
В Росгвардии создали военно-политическое управление
Директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил о создании в ведомстве главного военно-политического управления. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:32
2021-03-24T12:32
россия
валерий грибакин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил о создании в ведомстве главного военно-политического управления."Вчера мной подписан Приказ о создании главного военно-политического управления", - сказал он на расширенном заседании коллегии.В свою очередь официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил РИА Новости, что военно-политическая работа предназначена для "эффективного решения задач поддержания в войсках высокого идейного настроя и морального духа войск, политического воспитания личного состава".По его словам, военно-политическая работа будет объединять мероприятия "агитационно-пропагандистской работы", психологические занятия и различные развлекательные действа.Все это призвано "обеспечивать высокий уровень морально-политического и психологического состояния", который в свою очередь нужен для укрепления дисциплины.
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россия, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность

В Росгвардии создали военно-политическое управление

12:32 24.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил о создании в ведомстве главного военно-политического управления.
"Вчера мной подписан Приказ о создании главного военно-политического управления", - сказал он на расширенном заседании коллегии.
В свою очередь официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил РИА Новости, что военно-политическая работа предназначена для "эффективного решения задач поддержания в войсках высокого идейного настроя и морального духа войск, политического воспитания личного состава".
По его словам, военно-политическая работа будет объединять мероприятия "агитационно-пропагандистской работы", психологические занятия и различные развлекательные действа.
Все это призвано "обеспечивать высокий уровень морально-политического и психологического состояния", который в свою очередь нужен для укрепления дисциплины.
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РоссияВалерий ГрибакинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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