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В Сочи сняли с рейса агрессивного пассажира
В Сочи сняли с рейса агрессивного пассажира - РИА Новости, 03.07.2021
В Сочи сняли с рейса агрессивного пассажира
Пассажиру рейса лоукостера "Победа" Сочи-Красноярск отказали в перевозке по причине его агрессивного поведения, а не из-за проблем с ручной кладью, как написали РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T12:50
2021-07-03T12:50
2021-07-03T12:50
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победа (авиакомпания)
сочи
красноярск
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 3 июл - РИА Новости. Пассажиру рейса лоукостера "Победа" Сочи-Красноярск отказали в перевозке по причине его агрессивного поведения, а не из-за проблем с ручной кладью, как написали в СМИ, сообщила журналистам представитель авиакомпании.Ранее в СМИ написали, что с рейса Сочи-Красноярск сняли пассажира - якобы по причине того, что из-за жёсткой ручки его ручная кладь не поместилась в калибратор. По данным канала, 13-летняя дочь пассажира полетела одна.Она добавила, что дети старше 12 лет имеют право летать самостоятельно, клиент от перелёта не отказался."Наши бортпроводники не снимают с рейса клиентов, они проверяют габариты ручной клади, если возникают сомнения в том, что она соответствует допустимым габаритам. Если ручная кладь, пронесённая на борт, превышает допустимые габариты, бортпроводники только фотографируют ее, чтобы скорректировать работу наземной службы. Клиента при этом с рейса никто не снимает. В перевозке могут отказать только в том случае, если клиент ведёт себя агрессивно и угрожает сотрудникам авиакомпании или другим клиентам", - отметила собеседница агентства.
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россия, победа (авиакомпания), сочи, красноярск, происшествия
В Сочи сняли с рейса агрессивного пассажира
Агрессивного пассажира сняли с рейса Сочи-Красноярск
КАЛИНИНГРАД, 3 июл - РИА Новости.
Пассажиру рейса лоукостера "Победа" Сочи
-Красноярск
отказали в перевозке по причине его агрессивного поведения, а не из-за проблем с ручной кладью, как написали в СМИ, сообщила журналистам представитель авиакомпании.
Ранее в СМИ написали, что с рейса Сочи-Красноярск сняли пассажира - якобы по причине того, что из-за жёсткой ручки его ручная кладь не поместилась в калибратор. По данным канала, 13-летняя дочь пассажира полетела одна.
"Клиенту отказали в перевозке из-за агрессивного поведения и оскорблений в адрес экипажа, по его вине рейс был задержан на 30 минут. Хотя всего лишь ему нужно было разрешить сделать фото его ручной клади", - сказала представитель авиакомпании.
Она добавила, что дети старше 12 лет имеют право летать самостоятельно, клиент от перелёта не отказался.
"Наши бортпроводники не снимают с рейса клиентов, они проверяют габариты ручной клади, если возникают сомнения в том, что она соответствует допустимым габаритам. Если ручная кладь, пронесённая на борт, превышает допустимые габариты, бортпроводники только фотографируют ее, чтобы скорректировать работу наземной службы. Клиента при этом с рейса никто не снимает. В перевозке могут отказать только в том случае, если клиент ведёт себя агрессивно и угрожает сотрудникам авиакомпании или другим клиентам", - отметила собеседница агентства.